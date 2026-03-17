Jorge Morán 17 MAR 2026 - 09:51h.

La esposa del futbolista desveló lo que le dijo la noche antes

Fede Valverde revela qué va a hacer con el balón de su primer hat-trick y Mina Bonino lo muestra: "Nadie más que vos"

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El Real Madrid goleó al Manchester City en la ida de los octavos de la Champions League. Un partido en el que Fede Valverde escribió su nombre en la historia del club, con un hat trick descomunal que dio ventaja a los blancos para la vuelta. Una actuación individual al alcance de muy pocos y que vino provocada por una charla íntima con su mujer, Mina Bonino.

La periodista argentina es un pilar fundamental en la vida de Fede Valverde. Todo lo que le pasa en el terreno de juego al uruguayo viene reforzado por el apoyo que le da la madre de sus hijos. Y ante el City esto volvió a quedar demostrado, como desveló Bonino en 'Barro TV'.

La charla íntima entre Fede Valverde y Mina Bonino

La importancia del partido para el Real Madrid fue analizada por Mina Bonino, quién catalogó al uruguayo como 'descomunal'. Tres goles que empezaron a forjarse la noche anterior, en una conversación poco antes de dormir que atrajo las buenas energías para Valverde.

"Justo esa noche hablábamos y me dijo ''pa' ojalá haga un gol mañana' me decía. Yo le digo bueno vamos a soñarlo, vamos a acostarnos y vamos a soñarlo mucho, vamos a pensarlo mucho...'le dije yo'", desveló la periodista argentina.

Un hat trick nunca antes visto en Fede Valverde, no sólo por ser la primera vez que lo consigue, sino por la calidad de unos goles en los que parecía más delantero que mediocentro. "Yo lo que estoy más acostumbrada a ver de él son los disparos fuera del área, pelotazos de golpeo muy fuerte tiene. Pero estos goles fueron muy técnicos, entonces era como que fue un rejunte de cosas que se dieron que era como cerrar los ojos y decir esto, ni manifestándolo tanto como lo que hicimos esta noche, pudo haber sucedido", apuntó.

Preguntada por si es la mejor actuación individual de un mediocentro en la historia, Bonino defendió la importancia de esa posición. "Siempre es el trabajo sucio, el trabajo que no se ve, el marcar, el tirarte a barrer. Es muy difícil, la posición del medio es como muy trabajo sucio. Es la primera vez que hace tres goles en un partido. Fue el combo del partido", zanjó.