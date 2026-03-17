Roberto Gómez señala la apuesta de Arbeloa con la cantera

Celia Pérez 17 MAR 2026 - 06:41h.

El Real Madrid acabó con siete canteranos frente al Elche

Arbeloa, la vuelta de Mbappé y Bellingham y las vacas sagradas del Real Madrid: "Se lo han ganado"

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La llegada de Álvaro Arbeloa al Real Madrid para sustituir a Xabi Alonso sigue dejando ciertas dudas. Con un equipo que sigue sin dar su máximo nivel, lo que es innegable es el trabajo del técnico blanco con la cantera. La apuesta es clara y una muestra de ello es el último partido ante el Elche, que el equipo encaró con diez bajas dejando un once con el que acabó goleando 4-1 que fue integrado por siete canteranos.

Con Thiago Pitarch como titular por cuarto partido consecutivo, sustituido para ser reservado para la cita del Etihad Stadium ante el City del martes, y entrando desde el banquillo con mucho partido por delante Diego Aguado, Gonzalo García, Dani Yáñez, Manuel Ángel y César Palacios, el Real Madrid se rejuveneció ante el Elche.

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Sobre todo ello ha opinado Roberto Gómez en ElDesmarque Madrugada. "Mi canterano favorito. Ni Butragueño, ni Míchel, ni Sanchís, se está pegando un pasadita Arbeloa. No se trata de sacar y exhibir los jugadores del Castilla. Ya sabemos que en el Castilla los jugadores son muy buenos, pero ojo que el otro día la carita de algunos futbolistas como Fran Garcia, Carvajal y compañía", señaló. A lo que añadió su defensa por apostar por jugadores del filial blanco: "Soy más canterano que la antigua ciudad deportiva".

La cantera en el duelo frente al Elche

Arbeloa mantuvo en el campo a dos veteranos, Thibaut Courtois de 33 años y Dani Carvajal de 34. El resto de jugadores apenas superaba la veintena salvo Fran García (26). Eduardo Camavinga con 23 daba paso a jóvenes ya instalados en la elite a su corta edad, Huijhsen (20), Arda Güler y Gonzalo (21).

Todos los demás fueron jugadores del Castilla a los que Arbeloa dio paso en una apuesta sin precedente en las últimas décadas. El defesa de 19 años Diego Aguado 19, los centrocampistas de 21 Manuel Ángel y César Palacios, más el extremo de 18 años Dani Yáñez que inventó el pase del tercer gol. Provocaron que la media de edad del Real Madrid la última media hora del partido fuese de 23,3 años