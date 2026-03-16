Arbeloa, la vuelta de Mbappé y Bellingham y las vacas sagradas del Real Madrid: "Se lo han ganado"

Fran Fuentes 16 MAR 2026 - 20:42h.

El técnico lo tiene claro: "Entreno como si llevara 15 años y me quedaran otros 15"

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Álvaro Arbeloa ha comparecido en sala de prensa en la previa del enfrentamiento ante el Manchester City de Pep Guardiola. El entrenador del Real Madrid ha valorado la inclusión de Jude Bellingham y Kylian Mbappé a la convocatoria. Del mismo modo, explica si la cantera volverá al segundo plano cuando los jugadores importantes, las llamadas 'vacas sagradas', se hayan recuperado. Por último, habla sobre su futuro y si en partidos como estos se juega el puesto. A continuación, sus palabras.

Cuál va a ser el planteamiento del partido, teniendo en cuenta la ventaja: "El mismo que en la ida. Es a lo que nos obliga este escudo. Tenemos que salir con esa mentalidad. Este campo no es nada fácil, les van a empujar mucho los fans. No podemos tener otra que no sea salir a ganar el partido. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana".

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¿El Real Madrid juega mejor sin Mbappé?: "Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo, pero eso habla muy bien del nivel de los jugadores del Real Madrid. Estoy feliz de que, sin el mejor jugador del mundi, la gente hable muy bien de cómo está el equipo".

¿Cómo está Bellingham y para cuántos minutos está Mbappé? Están en la convocatoria: "Bellingham ha sido el que ha querido venir con sus compañeros para estar con el equipo. Va a hacer una parte del entrenamiento pero no estará mañana. Estoy muy feliz de verle cada vez más cerca y de sentirle. Creo que es importante que sus compañeros le vean entrenando. Siempre le he dicho que va a ser uno de los líderes, ya lo es. Mbappé ya está disponible, ya lo veréis".

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Cómo prepara mentalmente al equipo: "Con lo que he dicho. Sabemos la dificultad del partido de mañana, del rival, los jugadores y el entrenador que tenemos enfrente. Si queremos ganar el partido, que es el objetivo, tenemos que dar un grandísimo nivel o incluso más que en la ida. Ese es el objetivo, salir a buscar ese rendimiento, sacrificio... y tratar de hacerles mucho daño como en la ida".

¿Puede hacer el mismo planteamiento con Mbappé?: "Kylian nos da cualidades diferentes a jugadores como Brahim pero también se relaciona muy bien. Es muy inteligente, es capaz de moverse muy bien a los espacios que deja el rival. Estoy deseando tenerlo en el campo, disfrutar de él y de sus goles, pero en el juego también va a ser muy importante".

Qué va a pasar con la cantera cuando vuelvan las vacas sagradas: "No he sentido, en los dos meses que llevo aquí, tener vacas sagradas. Hay jugadores como Valverde, Vinicius o Tchouaméni que se han ganado sus minutos en el campo. No son vacas sagradas, o se han ganado ser vacas sagradas. Cada jugador se gana sus minutos en el césped. Lo que están haciendo los chavales de la cantera es dar un grandísimo nivel. No solo de esfuerzo, compromiso y entrega. Están jugando muy bien, que es lo que saben hacer. Aparte de saber lo que es el Real Madrid tienen altísimas condiciones y están aportando mucho. Cuando se recuperen los jugadores tendré más opciones. Con tantos partidos, ojalá seamos capaces de saber tener a los once más adecuados en el terreno de juego".

¿Álvaro Arbeloa se juega estar en esa silla el año que viene?: "No. Bueno, te diría que es lo último que me preocupa ahora mismo, pero es que ni lo pienso ni me preocupa. Lo único que me ocupa es el partido de mañana. Quiero que los jugadores rindan, el madridismo está ilusionado gracias al rendimiento de los jugadores y su compromiso. El tiempo que esté en esta silla no me preocupa, estoy entrenando como si llevara 15 años y me quedaran otros 15, pero estaré el tiempo que tenga que estar, con mucha ilusión, muy contento y hasta el último día".

¿Por qué cree que el Manchester City no ha entrenado esta mañana?: "Creo que lo han explicado bien esta mañana, no es algo nuevo para ellos y otras veces les ha salido bien. El otro día escuché que era el partido número 987 que dirigía Pep Guardiola, así que no seré yo el osado que le dé consejos. Es un equipo que puede jugar con los ojos cerrados, se conocen muy bien. Entrenen hoy o no, no creo que cambie el resultado de mañana".

¿El rol de Fede Valverde se mantendrá cuando vuelva Bellingham?: "Creo que sí. Puede jugar donde sea. Juega bien en todos lados, está a su mejor nivel, está marcando y tiene libertad para moverse. Cuando Mbappé o Bellingham vuelvan, tenemos que intentar mantener esta versión de Fede".

Arda Güler cubriendo a Haaland: "Lo primero, su golazo ante el Elche fue espectacular, muy difícil de marcar. Luego, ese duelo ante Haaland, para defenderlo, cuanta más gente mejor. Es muy alto, pero Arda hizo muy bien trabajo. Habrá que ver si mañana repetimos".