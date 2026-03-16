Mbappé vuelve a una lista de convocados con varias sorpresas

Saray Calzada 16 MAR 2026 - 10:14h.

Mbappé se apunta para el Manchester City

Carlo Ancelotti da la clave del cambio que ha sufrido el Madrid desde su marcha

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El Real Madrid busca ante el Manchester City certificar el pase a cuartos tras su gran partido en la ida. Para ello Álvaro Arbeloa cuenta con varios 'refuerzos'. Uno de los más destacados es el regreso de Kylian Mbappé, aunque no es el único.

Álvaro Arbeloa recupera a varias estrellas

En los últimos días ya se había entrenado con normalidad en el grupo y apuntaba a que estaría entre la expedición blanca para la vuelta. También han entrado Álvaro Carreras que se ha perdido los últimos partidos y Jude Bellingham que lleva varias semanas fuera.

Los que sí se han caído en defensa son Ferland Mendy, que se fue lesionado en el partido contra el City, y Raúl Asencio que era duda. Militao tampoco llega a tiempo, aunque ya ha dado un paso adelante en su recuperación y poco a poco se va integrando con el grupo tras varios meses fuera.

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Álvaro Arbeloa sigue apostando por la cantera y a pesar de que recupera a varias estrellas del equipo blanco, el entrenador ha vuelto a convocar a Manuel Ángel, Diego Aguado, Mario Rivas, Palacios, Cestero y Thiago Pitarch. Este último es el que más protagonismo está teniendo con el técnico blanco y en los últimos cuatro partidos con el Real Madrid ha sido titular.

Ahora está por ver si con la llegada de Bellingham o Mbappé está apuesta sigue firme o van perdiendo protagonismo poco a poco. Las dos estrellas blancas han estado fuera varios partidos, sobre todo el inglés, y al menos este último no apunta a que sea titular. Arbeloa había conseguido dar con la tecla del equipo y con el equilibrio en estos últimos duelos y habrá que ver si esto cambia cuando los futbolista regresen al once.

Arbeloa hace unos días tenía que pensar el once porque apenas tenía jugadores del primer equipo disponibles y ahora lo tendrá que pensar para ver cuál se queda fuera.