Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 17:02h.

Mbappé y Carreras se entrenan este domingo con el grupo

Arbeloa, rendido a sus chicos de la cantera: "Me puedo morir tranquilo"

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El Real Madrid ha regresado a los entrenamientos este domingo tras golear al Elche mirando ya a la vuelta de octavos de Champions League contra el Manchester City, donde apunta a estar Kylian Mbappé. El delantero francés se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros tras haberlo hecho ya de forma individual el viernes y dejó buenas sensaciones para regresar junto a Álvaro Carreras mientras Álvaro Arbeloa aún tiene la duda de Raúl Asencio.

Tras pasar la prueba de este domingo, el galo estará según apunta EFE en la convocatoria que se anunciará este lunes por la mañana antes de que la expedición merengue se desplace a Mánchester. Una vez ha mejorado de sus problemas en la rodilla estará de nuevo disponible a la espera de conocer los minutos que podrá darle Arbeloa, que ha quedado conforme con sus prestaciones en la sesión.

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Junto a Kylian Mbappé, Álvaro Carreras también ha completado parte de la sesión y se acerca a estar disponible en la vuelta del Real Madrid ante el Manchester City. Tras ser baja los tres últimos encuentros por una lesión muscular en el gemelo derecho, apura sus opciones para regresar a la lista de convocados de Arbeloa con mayor urgencia por la baja de Mendy.

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El que se ha complicado su presencia es Raúl Asencio, que se cayó el mismo sábado del duelo ante el Elche por las molestias en el gemelo que lleva arrastrando durante los últimos meses. Las múltiples bajas han impedido que el canario pueda recuperarse al 100% y este domingo no saltó al césped de Valdebebas para pasar por trabajo de fisioterapia.

Sesión de recuperación para los titulares del Real Madrid ante el Elche

Los jugadores que fueron titulares ante el Elche tuvieron una sesión de recuperación y sobre el césped, junto a Mbappé y Carreras, se ejercitaron el argentino Franco Mastantuono, que podrá regresar tras cumplir su sanción en LALIGA EA Sports, Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler y Gonzalo García junto a un grupo de canteranos.

La sesión se inició en el gimnasio y sobre el césped, tras los rondos, realizaron ejercicios de posesión y un partido en espacios reducidos en los que Mbappé demostró su buen estado tras el esguince de rodilla que le obligó a parar. Los lesionados David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos y Jude Bellingham prosiguieron con sus respectivos planes de recuperación, mientras que Rodrygo Goes descansa en su domicilio en los primeros días de recuperación de su grave lesión de rodilla.