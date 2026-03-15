Miguel Casado 15 MAR 2026 - 13:12h.

El Real Madrid terminó el partido con cuatro canteranos sobre el verde

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Elche con Fede Valverde de nuevo MVP

Compartir







El Real Madrid se llevó los tres puntos en el duelo ante el Elche en el Santiago Bernabéu con un contundente 4-1 y un gran protagonismo de la cantera. Álvaro Arbeloa continuó con su apuesta por los jóvenes de la estructura blanca al volver a dar la titularidad a Thiago Pitarch, pero, además, introdujo en la segunda parte a otros cuatro canteranos, entre los que se encontraba Daniel Yáñez.

El delantero de 18 años nacido en Cádiz jugó su primer partido en el estadio del Real Madrid -ya había debutado con el primer equipo el curso pasado ante el Girona- y al término del mismo, las cámaras de Real Madrid TV recogieron los sentidos testimonios de su hermano y su pareja.

El pequeño de la familia Yáñez contó que sus padres no habían podido acudir al recinto del Paseo de La Castellana por una intervención quirúrgica, pero él sí tuvo la suerte de ver a su hermano "cumplir un sueño y disfrutando. Este es un momento inolvidable".

Sin poder parar de llorar, el entrevistado confesaba todos los malos momentos atravesados hasta llegar al éxito del debut en el Bernabéu. "Hemos pasado mucho sufrimiento para esto y ha sido muy duro tenerlo muy lejos de nosotros todos estos años. Desde que se fue a Madrid, sabía que iba a llegar este momento, y hoy ha pasado. Estoy muy contento", contaba al micrófono de los medios del club blanco.

Tras él, intervenía la pareja del delantero del Castilla. "Para mí es un sueño, porque lo llevo acompañando desde los 13 años, lo que le ha costado esto, y todo el trabajo y el progreso que ha hecho. No hay persona que se merezca más esto por la persona que es y lo humilde que es, y lo trabajador y constante que es. Yo he llorado todo el partid. Es un amor que no se puede describir en palabras", decía también entre lágrimas.

"Para él esto es un sueño de toda la vida. Toda la vida ha sido del Real Madrid, su sueño ha sido debutar en el Bernabéu. Él ya debutó en su momento, pero en el Bernabéu nunca, y haber hecho este partidazo con su asistencia ha sido una locura, que yo me imagino que ahora mismo él está dando saltos. Nos vamos a acordar toda la vida", completaba.