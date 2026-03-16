Jorge Morán 16 MAR 2026 - 09:48h.

En Alemania califican de 'descabellado' el supuesto fichaje

La sanción que se jugaron Michael Olise y Joshua Kimmich que les haría perderse un posible enfrentamiento con el Madrid

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En el Real Madrid siempre buscan tener a los mejores talentos del mundo, aunque eso suponga un coste grandísimo como ya hemos visto en otras ocasiones. Y si hay un nombre en Europa que pinta a leyenda, ese no es otro que Michael Olise, quién está rompiéndola con el Bayern de Münich.

En lo que llevamos de temporada, el futbolista francés ha explotado con 15 goles y 23 asistencias. Ya el año pasado hizo 20 goles y 20 asistencias, aunque este tiene pinta de que será mucho mejor. Unos número, pero también una manera de jugar, que ha enamorado a muchos, entre ellos a Florentino Pérez.

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Florentino Pérez se lanza a por Michael Olise

Desde Alemania apuntan a que el Real Madrid desea a Michael Olise. La banda derecha del Bernabéu sigue sin tener un dueño claro y ahí no hay nadie mejor que el francés. Un futbolista que se ha convertido en el 'sueño' de un Florentino Pérez que ya estaría preparando una super oferta.

Según el diario Bild, este 'rumor salvaje' podría ocurrir este mismo verano de fichajes. "El Real Madrid presiona para fichar a Michael Olise", comienza diciendo el experto en fichajes Ekrem Konur. Una 'descabellada' operación en la que el cuadro blanco ve al francés como el sustituto perfecto después de la lesión de Rodrygo.

Una operación que no saldría barata para un Real Madrid que lanzará una millonada oferta. "El club haría una oferta que podría alcanzar los 160 millones de euros para ficharlo", dice Ekrem. Aunque tiene contrato hasta 2029, sin cláusula de rescisión y con un valor de más de 130 millones, el cuadro blanco ya se ha puesto en contacto con el jugador, al que deberá convencer para salir de un Bayern de Münich que le tiene como su hombre clave para el futuro de la plantilla.