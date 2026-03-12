Jorge Morán 12 MAR 2026 - 11:55h.

Ambos forzaron la amarilla para llegar limpios a los cuartos de final

Así quedarían los cuartos de final de la Champions League a falta de los partidos de vuelta

Si todo sigue su cauce como en la ida de los octavos de final, Real Madrid y Bayern de Münich deberían verse las caras en la siguiente ronda de Champions League. La contundente victoria de los blancos frente al City y la de los alemanes en Italia, provocan que ambos tengan un pie y medio en cuartos. Pero ojo, porque los de Kompany podrían llegar mermados con dos posibles bajas que les dejarían muy tocados.

Estos no son otros que Michael Olise, bigoleador ante el Atalanta, y Joshua Kimmich. Ambos futbolistas vieron la amarilla en la ida de su eliminatoria, por lo que se perderán la vuelta en Alemania, pasando limpios a la siguiente ronda. Pese a ello, sus acciones están bajo sospecha por la posibilidad de haber forzado estas tarjetas, lo que podría acarrear la sanción de la UEFA.

Las tarjetas de Kimmich y Olise, y una posible sanción de la UEFA

La primera de las tarjetas llegó para el delantero francés del Bayern. Con seis a cero en el marcador, Olise se tomó su tiempo para lanzar un córner a pesar de las advertencias de un colegiado que acabó mostrándole la amarilla. Posteriormente llegó la de Kimmich, quién mostró una actitud similar que acabó de la misma manera.

El mediocentro alemán vio la amarilla en el minuto 82 de juego durante un saque de falta. Kimmich estuvo más de 35 segundos amagando, sin lanzar la pelota y forzando, claramente, la tarjeta. Incluso esto generó la rabia de sus rivales, que acabaron lanzándose a quitarle el balón en una acción que ha sido muy comentada en redes sociales.

Unas jugadas que han generado una gran sospecha, pero con un condicionante que podría salvarles de la sanción. Pese a que ambos actuaron deliberadamente para ver la amarilla, el colegiado noruego Espen Eskas no mencionó esto en su informe, lo que hace más complicado que la UEFA pueda entrar de lleno.

Los anteriores precedentes como el de Sergio Ramos

Además de la falta de información en el acta arbitral, hay otra clave que podría salvar a uno de ellos de la sanción. El reglamento disciplinario de la UEFA (Artículo 15C) menciona la posibilidad de una "suspensión de dos partidos oficiales o un periodo determinado por haber recibido clara e intencionadamente una tarjeta amarilla o roja".

Una sanción que, como en el caso de Sergio Ramos en 2010, suele llegar en el caso de que el futbolista reconozca sus intenciones. Olise no habló tras el partido, por lo que la UEFA sí que podría estudiar su caso para sancionarle con dos encuentros. En cambio, con Kimmich, la cosa es muy distinta.

El alemán analizó su jugada tras la victoria con el Atalanta, negando cualquier intención de ser amonestado. "Buscaba una opción de pase. No se debe jugar contra la presión del rival. El rival dejó a Tom Bischof un poco libre. Tenía la impresión de que solo lo dejaban libre para presionar ", explicó capitán del Bayern. Unas declaraciones que podrían salvarle de una sanción que beneficiaría al Real Madrid.