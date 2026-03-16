Carlo Ancelotti da la clave del cambio que ha sufrido el Madrid desde su marcha

Saray Calzada 16 MAR 2026 - 09:23h.

Carlo Ancelotti ha concedido una entrevista en 'Radio MARCA' y ha hablado de lo que ha cambiado el Madrid en estos últimos años

Carlo Ancelotti, un madridista más cantando el himno del Madrid mientras le graba su mujer

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Carlo Ancelotti afronta unos meses claves antes del Mundial. El seleccionador de Brasil dará una de sus listas de convocados más importantes en las próximas semanas y todos los ojos están puestos en él. El italiano ha concedido una entrevista en 'Radio MARCA' y ha hablado del actual Real Madrid y la diferencia que hay del que él dejó.

El entrenador se fue del club blanco tras una segunda etapa también de éxitos, pero con desgaste en el final. Para él el cambio generacional está siendo clave en este Madrid que en la mayoría de veces esta temporada está algo perdido. "El fútbol cambia con pocas cosas y con eso cambia la química. No es solo a nivel ambiental, no es solo cambiar a Kroos por Mbappé. Ese mismo año sale Nacho, Carvajal se lesiona y Modric juega menos. La vieja generación que había creado un ambiente fantástico en el vestuario ya no está y tiene que entrar una nueva generación de futbolistas que tiene que meter carácter, personalidad y ejemplo", comenzaba diciendo.

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"Eso no se hace con un clic, necesita tiempo. La llegada de Mbappé coincidió con dos salidas importantes como la de Kroos y Nacho, un ambiente diferente. Mbappé lo hizo fantásticamente, haciendo 50 goles más o menos y el equipo tuvo dificultades para conquistar títulos porque el fútbol son pequeños detalles y cuando cambias algo, no siempre puede salir bien".

Carlo Ancelotti lamenta que Valverde no sea brasileño

Carlo Ancelotti pide tiempo para este nueva generación que busca líderes. Uno de ellos puede ser Fede Valverde que con su partidazo ante el Manchester City parece que se ha metido de nuevo a la afición en el bolsillo. Al que no le sorprendió fue al italiano. "Por algo salvé mi carnet de entrenador... pero los tres goles sí, fue increíble. Le mandé un mensaje. Le dije: 'Una pena que no tengas el pasaporte brasileño'".

El seleccionador de Brasil está convencido que el Real Madrid pasará de eliminatoria ante el Manchester City si defiende bien y tiene equilibrio, una de las palabras que más le gustaba utilizar en su etapa como entrenador blanco.