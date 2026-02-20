Andrea Esteban 20 FEB 2026 - 17:24h.

El técnico asegura que el Vini de Brasil es “muy distinto” al del Real Madrid a nivel humano

Vincent Kompany para su rueda de prensa 12 minutos para defender a Vinicius y criticar a Mourinho tras el episodio racista

Carlo Ancelotti vuelve a escena y lo hace dejando titulares. El actual seleccionador de Brasil y exentrenador del Real Madrid reflexiona sobre la figura de Vinicius Jr, sus polémicas recientes y su comportamiento dentro y fuera del campo. En una entrevista para Universo Valdano, el técnico italiano analiza la evolución del extremo brasileño, compara su actitud en el club blanco y en la ‘canarinha’ y mira de frente al gran reto que le queda en su carrera: el Mundial.

Vinicius, entre la polémica y el talento

El nombre de Vinicius Jr ha estado en el centro del debate esta temporada. Primero por sus protestas en el Benfica-Real Madrid tras denunciar un presunto insulto racista de Prestianni. Meses antes, por su visible enfado al ser sustituido en un Clásico, un episodio que generó tensión interna.

Ante estos comportamientos, Carlo Ancelotti ha sido claro: “Lo he hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador, a los compañeros. Ha mejorado mucho su actitud en el campo”.

El técnico italiano no duda del talento de Vini, pero insiste en la importancia del equilibrio emocional. Para él, el crecimiento del futbolista no solo pasa por el rendimiento, sino por la madurez competitiva.

“El Vini de Brasil es distinto”

Ancelotti fue más allá al comparar al jugador en el entorno del Real Madrid con el que se concentra con la selección brasileña: “Los brasileños son muy humildes, son muy distintos. El Vini que viene aquí es muy distinto al del Real Madrid, a nivel humano”.

Una frase que no ha pasado desapercibida y que abre el debate sobre la presión que vive el atacante en el club blanco. Tras la breve etapa de Xabi Alonso en el banquillo madridista, el técnico italiano reflexionó también sobre lo difícil que es adaptarse al entorno del Bernabéu y construir un nuevo proyecto sin tiempo.

El Real Madrid siempre presente

Después de seis temporadas exitosas al frente del Real Madrid, la figura de Ancelotti sigue inevitablemente ligada al club. En la entrevista también repasará su salida y la nueva etapa con Álvaro Arbeloa al frente del equipo.

Pero su foco ya está en otro objetivo: el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Brasil lleva 24 años sin conquistar el título y ha depositado su confianza en el técnico italiano para devolver a la ‘canarinha’ a la cima. “Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho”, dijo el italiano.

El gran reto que le falta a Ancelotti es levantar un Mundial. Y para lograrlo, sabe que necesitará la mejor versión de Vinicius. Una versión más madura, más centrada… y decisiva.