Keylor Navas y cómo vivió el fax de la operación David de Gea al Real Madrid que nunca llegó a tiempo

Saray Calzada 20 FEB 2026 - 09:56h.

Keylor Navas ha hablado en una entrevista en el 'diario AS' de cómo vivió él el fax fallido en la operación de David de Gea al Real Madrid

En los mercados de fichajes sucedes operaciones in extremis que pasan a la historia del fútbol, pero también hay otras que no se dan y se hablan de ellas. Una de las que más se ha hablado en los últimos años fue de la operación fallida del David de Gea al Real Madrid el 31 de agosto de 2015. Todo estaba listo para que el portero español llegara a la capital procedente del Manchester United, pero los papeles no llegaron a tiempo y no se llegó a completar. La tercera parte de esta historia era Keylor Navas. El costarricense estaba en el equipo blanco y si se completaba el fichaje él tenía que salir al club inglés ya que formaba parte del trato.

Ha sido Navas el que ha hablado en una entrevista en el 'diario AS' sobre esto. Va a sacar un documental sobre su carrera y este es uno de los episodios que la forman. Le preguntaron cómo vivió esas horas en las que podía salir del Real Madrid y llegar al Manchester United. "Me llamaron a casa sobre las cuatro o cinco de la tarde para plantearme esa opción. Me habló el entrenador del United (Van Gaal) para convencerme. Entonces hice una oración con mi familia para decirle a Dios que se hiciera lo que fuera mejor para nosotros según su consideración", comenzó diciendo.

Keylor habla de esa documentación maldita para De Gea que cambió su trayectoria en el fútbol. "El fax no llegó a tiempo y eso fue una respuesta de Dios a nuestra oración. Fueron horas frenéticas de ir y volver al aeropuerto, revisiones médicas, mirar contratos y hacer reuniones. Cuando se cerró el plazo y no había llegado el fax todos estaban estresados menos mi mujer y yo", comentó.

"Me despedí de los dirigentes del Real Madrid que estaban negociando y me fui para casa muy tranquilo, sabiendo que algo mejor iba a llegar", terminó diciendo sobre ese día de mercado.

Keylor Navas y su aportación en la historia del Real Madrid

Esto cambió la historia del portero español, pero también la del costarricense. Fue el guardameta titular de las tres Champions seguidas que ganó con el Real Madrid y tuvo un papel importante con sus actuaciones en el área. "No sé si volverá a ocurrir algo así, pero al margen del gran éxito deportivo mantener un grupo de tanta calidad tan unido durante tantos años será muy difícil que se repita. Ahora hay muchos cambios continuamente en las entidades y nuestra fuerte unión fue importante para conseguir aquellos logros", comentó sobre el hito que consiguieron.

Para él parte importante de este éxito estuvo en Zidane. "La forma en que maneja los grupos y la confianza que transmite a los jugadores es muy difícil de encontrar. He tenido técnicos muy buenos, pero con Zidane, aparte del respeto y la admiración que todos le teníamos, la manera de hablarnos y tratarnos era increíble".