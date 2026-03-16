La superstición de Pep Guardiola que repetirá ante el Real Madrid

Jorge Morán 16 MAR 2026 - 13:10h.

Los futbolistas del City no entrenarán este lunes

Y ahora qué con Kylian Mbappé: lo que podría perder el Real Madrid de Arbeloa con la vuelta del francés

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El Manchester City deberá hacer 'lo imposible' para remontar ante el Real Madrid. Los tres goles de Fede Valverde en el Bernabéu dan una ventaja muy cómoda a los blancos para el partido de vuelta de los octavos de la Champions League. Pero aunque muchos den por descartado al equipo de Pep Guardiola, este ha repetido un ritual que ya le dio suerte esta temporada.

El equipo 'sky blue' empató este pasado fin de semana contra el West Ham y, tras el partido, Guardiola habló de la remontada. "Soy optimista para el próximo martes con nuestra gente. La realidad dirá después, pero no voy a intentar jugar el martes pensando que no es posible", comenzó diciendo.

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"Si la gente no cree, es problema suyo. Son adultos, mamá y papá, con buenos sueldos, bien educados... Si no creen en eso en la Champions League, que se queden en casa. Tenemos que intentarlo. ¿Qué tenemos que perder? ¿Hay alguien en esta sala que haya apostado a que remontamos contra el Madrid? Nadie", apuntó.

Pep Guardiola repite superstición

Una remontada que ya ha empezado para los de Guardiola. El técnico es un hombre de pocas supersticiones en la vida, pero si algo le funciona, suele repetirlo. Y es que según la información que ha conocido ElDesmarque, el técnico catalán ha cancelado el entrenamiento de este lunes del Manchester City.

La sesión estaba prevista para las cuatro de la tarde hora española, pero a unas horas de comenzar el entrenamiento, Guardiola ha decidido dar el día libre a sus jugadores. El entrenador quiere relajar a sus futbolistas antes de la vital cita y por ello prefiere que disfruten junto a sus familias o que descansen antes de la guerra que se espera contra el Real Madrid.

Una situación que no es la primera vez que ocurre esta temporada. Hace ya unos meses, en noviembre, Guardiola sorprendió a todos dando el día libre a sus futbolistas a 24 horas del partido ante el Borussia Dortmund. Lejos de ser un problema, el City dio la cara y goleó a los alemanes por cuatro a uno. Un resultado que, en caso de repetirse, llevaría a la prórroga el encuentro con el Real Madrid. Agarrándose a esta situación, el técnico catalán ha repetido el ritual, con el que buscará dar la campanada.