Pablo Sánchez 16 MAR 2026 - 17:00h.

Una cámara demuestra que Vinicius sí ofreció a Fede Valverde tirar el penalti antes de fallarlo

El brasileño falló el 4-0 frente al Manchester City desde los 11 metros

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El Real Madrid encara una semana crucial para seguir adelante en Champions y seguir presionando al Barcelona en LALIGA EA SPORTS. Para sellar el pase a cuartos en Europa frente al Manchester City Arbeloa requiere de sus mejores hombres en óptimo estado. Uno de ellos, Vinicius Junior. El brasileño falló un penalti frente los ingleses en la ida que ha dado que hablar por sus números desde los 11 metros.

Y es que Vinicius se ha convertido en el jugador del Madrid con peor rendimiento desde el punto de penalti de todo el siglo XXI. El atacante blanco perdonó el que pudo haber sido el 4-0 después de la pena máxima cometida por Donnarumma. Su fallo ha dado que hablar durante la semana y en los días previos al choque de vuelta.

Figo, exfutbolista del Madrid y un mito del balompié, fue consultado por la situación que vive Vinicius con los penaltis y le dejó un consejo de cara al futuro.

El consejo de Figo

El portugués, en declaraciones a Betfair, recomendó a Vinicius que siguiera tirándolos y reconoció su valentia y personalidad para tomar la responsabilidad de lanzarlo como sucedió frente al Manchester City.

"Seguir tirándolos. Yo creo que solo falla quien tira los penaltis. Esos momentos son segundos en los que tomas una decisión y tienes mucho más que perder de lo que has ganado, porque al final todo el mundo espera que metas el gol. Pero son segundos de decisión en los que tienes que ser efectivo y también superar todo lo que rodea a un penalti en esas circunstancias y la presión que tienes. Hay que intentar ser eficaz, que al final de cuentas es lo único que cuenta", comentó Figo al respecto.