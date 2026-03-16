Fran Fuentes 16 MAR 2026 - 21:35h.

Junto al francés también volvió Bellingham, aunque lo hizo, solamente, de manera parcial

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Lo anticipaba Álvaro Arbeloa en sala de prensa y, justo después, lo hemos podido ver en el entrenamiento: Kylian Mbappé está de vuelta. Ya lleva algunos entrenamientos con el equipo y apunta a que se ha recuperado con normalidad de sus molestias en la rodilla de los últimos meses. El tratamiento habría avanzado como todos esperaban y habría surtido efecto. Aunque la precaución es máxima, no pocos esperan de nuevo su regreso. Y es que, pese a que el equipo ha respondido bien ante su ausencia, con jugadores como Fede Valverde echándose el equipo a la espalda, nadie esconde que un jugador con su rendimiento y trascendencia es fundamental para un encuentro como el del Manchester City. De este modo, el astro francés ha salido sonriente al City of Manchester Stadium, se ha probado y parece que las sensaciones son buenas.

Así las cosas, el francés salía el último del túnel de vestuarios con una leve sonrisa, pero muy concentrado. El delantero se incorporó unos instantes después que sus compañeros al círculo, acaparando la atención de todas las cámaras y disparando los flashes de los medios presentes. De este modo, se incorporó momentos antes de la clásica charla técnica y motivacional de Arbeloa. Kylian Mbappé escuchó con atención las palabras de su entrenador y, acto seguido, procedió a calentar junto al resto de sus compañeros en la carrera continua.

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Durante el calentamiento se le ha podido ver intercambiando alguna broma con Vinicius Júnior, posiblemente sobre los chalecos de rendimiento del equipo. Y es que se veía cómo había algo que el francés no entendía, pero se señalaba el pecho haciendo el gesto hacia dentro y fuera con sus manos, como dibujando una cinta. Sea como fuere, ese buen rollo se tornó en concentración en el momento del rondito, intentando jugar rápido y sin complicarse.

El difícil momento de Kylian Mbappé, fuera en los últimos cinco partidos del Madrid

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Y es que han sido tres semanas bastante duras en lo deportivo para Kylian Mbappé. El delantero viajó a París junto a dos miembros del cuerpo técnico para obtener una segunda opinión sobre su lesión de rodilla. El tratamiento que ha recibido es conservador, una buena noticia teniendo en cuenta que no pocas voces apuntaban a la cirugía. De este modo, el astro francés se ha perdido los últimos cinco partidos del Real Madrid, que se han contado por cuatro victorias y la derrota frente al Getafe. Si bien es cierto que, en líneas generales, el equipo ha respondido bien, sin su goleador el techo general está mucho más abajo.

De este modo, los aficionados del Real Madrid ya han podido ver a su ídolo entrenar con normalidad. De momento la prudencia es máxima y se desconoce si será titular en la vuelta de octavos de final de la Champions frente al Manchester City. Especialmente cuando no pocas voces apuntaban a que ni siquiera estaba disponible. Con Arbeloa jugando al despiste en sala de prensa, habrá que esperar a conocer las alineaciones del partido para ver si juega o no.