David Torres 01 MAY 2026 - 14:50h.

Podría perderse varios partidos de su equipo

Cae el Valencia Basket con escándalo y el presidente del Panathinaikos expedientado por la policía: "Es un impresentable"

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ValenciaLa Euroliga expedienta al dueño de Panathinaikos por sus protestas en el playoff contra el Valencia Basket

La Euroliga ha abierto expediente al dueño y presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, y la sanción, por fuentes conocedoras de estos procesos, podría impedirle la entrada a los siguientes partidos de su equipo al tratarse de un directivo reincidente. En el tramo final del segundo partido de los cuartos de final entre el Valencia Basket y el Panathinaikos, disputado este jueves, Giannakopoulos, que estaba situado junto al banquillo de su equipo, se levantó y se dirigió con gestos airados a la mesa de anotadores y a los colegiados del encuentro, lo que provocó un importante revuelo en la zona. Tanto es así que Pedro Martínez, técnico del equipo local lo llamó "impresentable"

Giannakopoulos arrastra un largo historial de multas, algunas de hasta 800.000 euros, y de partidos de sanción y tras la Final a Cuatro de 2025 le fue prohibida la entrada a los siguiente cinco partidos del Panathinaikos, una decisión que se espera marque el castigo que se prevé que se le imponga por sus acciones en el Roig Arena.

La policía expedienta a tres miembros del Panathinaikos

La Policía Nacional ha levantado cuatro actas de propuesta para sanción por la Ley del Deporte 19/2007 de 11 de Julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en el partido celebrado en el día de ayer en el Roig Arena, entre el Valencia Basket y el Panathinaikos. Tres propuestas de sanción han sido para miembros de la expedición del equipo visitante cuando a falta de cinco segundos de la finalización del partido se produjeron varios incidentes tales como, irrumpir en la zona de la mesa de anotaciones, negarse a ocupar sus localidades, entorpecer el normal desarrollo del partido al dirigirse a los árbitros, desobedecer las instrucciones de la Policia Nacional y creando con todo ello una situación de riesgo para la seguridad del evento deportivo. También se ha propuesto para sanción por otros hechos diferentes a un espectador del encuentro.