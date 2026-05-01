Hansi Flick y sus posibles dardos al Real Madrid: del "tienes que tener un equipo" al "entorno es fantástico"

Andrea Esteban 01 MAY 2026 - 14:02h.

Advierte que la temporada aún no ha terminado pese a tener LaLiga encarrilada

Las bromas de Fermín a sus compañeros en la sesión del Barça

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Hansi Flick, volvió a dejar titulares en la previa ante el Osasuna con mensaje tras el último paso hacia el título. Más allá del resultado, el alemán dibujó un retrato claro de su Barça y deslizó varias frases que suenan a recado directo al Real Madrid.

Un Barça de equipo… con mensaje

Flick no se quedó en el típico análisis postpartido. Fue más allá y explicó qué está detrás del momento del Barça: “Cuando entrenas a un club como el Barça se trata de ganar títulos. Ese es el objetivo”.

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Pero ahí llegó la frase clave, con lectura entre líneas: “Puedes tener los mejores jugadores, pero para ganar títulos hay que tener al mejor equipo”.

El técnico alemán también puso el foco en algo que considera diferencial: “El entorno es fantástico. Todos los socios están con el club. Vamos a una. También cuando pierdes. Me sorprende mucho. Agradecen cómo juega y que dan todo. Me hace sentir orgulloso”.

Un elogio al ecosistema del Barça que, en contraste con otros contextos más exigentes o críticos, refuerza su discurso de bloque unido dentro y fuera del campo.

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Conexión total con la afición

El técnico también quiso destacar el vínculo con el entorno culé: “La gente lo agradece en la calle, es fantástico. Todos los socios están con el club. Vamos a una”.

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Pese a tener LaLiga encarrilada, el mensaje fue de calma: “Este curso no hemos acabado. De momento, sólo hemos ganado una liga”.

Nada de relajación. Flick insiste en que el equipo debe seguir evolucionando, dejando claro que el Barça no quiere quedarse en un solo título… sino marcar una era.