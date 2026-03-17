Saray Calzada 17 MAR 2026 - 07:27h.

En ElDesmarque madrugada han hablado sobre el estado físico de Mbappé y de si irá o no con Francia

Kylian Mbappé sale el último al entrenamiento del Real Madrid y Vinicius le vacila mientras calientan

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Kylian Mbappé ha vuelto a una convocatoria del Real Madrid tras estar varias semanas fuera por unas molestias que arrastraba en la rodilla. Ahora solo falta saber si Álvaro Arbeloa apuesta por él de inicio en el partido contra el Manchester City o se lo reserva por si la cosa se complica. Mientras en el club blanco está entre algodones, Francia lo mira de reojo. En dos días Didier Deschamps da la lista de convocados para dos partidos amistosos en marzo. En ElDesmarque madrugada se ha hablado de la posibilidad de que pueda o no ir convocado.

Siro López cree que en Francia van a tener en cuenta su situación. "El primer interesado en que se recupere al 100% Mbappé es la federación por lo tanto yo entiendo que unos partidos que son de trámite y que no se juegan nada, pues lo normal sería que la federación en común acuerdo con el Madrid, dijera que no le convocamos y le damos descanso. Es que la federación francesa se juega mucho en la recuperación de Mbappé".

Pablo López creía que esto no iba a pasar así y que ya se han visto casos en donde el jugador ha ido convocado para que los médicos de la federación vean el estado real de los futbolistas y en base a eso se decide si sigue o no convocado. En el caso del delantero del Madrid sí saben cómo está porque estuvo en Francia tratándose unos días en común acuerdo con los servicios médicos de la institución blanca.

Mbappé se lesionó en el mes de diciembre y decidió parar y desde entonces se ha perdido cinco partidos, dos de Champions y tres en LALIGA. Solo en uno, ante el Getafe, el Madrid acusó su ausencia. De hecho ahora existe el debate de qué hacer con el bloque sólido que Arbeloa ha creado con el equipo en donde ha dado oportunidad a los canteranos.