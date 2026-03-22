Jorge Morán 22 MAR 2026 - 19:39h.

El Como 1907 se ha puesto cuarto de la Serie A

Ángel Di María aconseja al Real Madrid por Nico Paz: "Es difícil a veces traerlo y dejarlo ahí parado"

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El Real Madrid tiene a una estrella con Nico Paz. El argentino, que ha vuelto a ser convocado para la absoluta de Lionel Scaloni, sigue brillando en Italia. Un futbolista diferencial, que salió para crecer y que se ha vuelto el mejor jugador de la Serie A. Tanto que por la capital española ya sueñan con la vuelta de un centrocampista que vendría muy bien en el esquema blanco.

Pero mientras en Madrid se deciden sobre su fichaje, Paz sigue brillando a las órdenes de un Cesc Fábregas que está consiguiendo hacer historia con el Como 1907. Y es que después de la victoria ante el Pisa (5-0), los italianos ya pisan puestos de Champions League.

Un nuevo partidazo de Nico Paz

Con los tres puntos en su estadio, el Como 1907 suma ya 57 puntos y siete partidos consecutivos sin perder. Unos puntos que le sitúan en el cuarto puesto de la clasificación que da acceso a la previa de la Champions League. Tan sólo le superan Napoli (62), Milan (63) e Inter de Milan (68). Incluso se sitúan por delante de equipos históricos como la Juventus (quinto con 54) o Roma (sexto con 54).

Mucha culpa de ello la tiene un Nico Paz que volvió a marcar ante el Pisa. El centrocampista aprovechó una gran jugada por la banda izquierda para aparecer en segunda línea y colocar un nuevo tanto en su cuenta personal de la temporada. En los 33 partidos disputados (2707 minutos), el argentino ha logrado anotar 11 goles y ha dado seis asistencias.

La ilusión de Cesc Fábregas con la Champions League

Después de una nueva goleada, no había nadie más feliz que Cesc Fábregas. Y más viendo que su equipo está cada vez más cerca de jugar el torneo continental de la UEFA. "Nuestra Champions es la del valor y la humildad de trabajar en un club serio con visión de futuro", comenzó diciendo.

"Se respira un ambiente muy bueno, la gente está satisfecha, pero todos queremos más. La gente está disfrutando del camino; hace seis o siete años éramos un equipo un poco más provincial en la Serie D, ahora estamos dando pasos adelante con jugadores jóvenes y es difícil no enamorarse de ellos por todo lo que aportan. Cuando las cosas van bien, nos mantenemos humildes; cuando no van bien, mantenemos la calma porque sabemos adónde queremos llegar", apuntó en rueda de prensa.