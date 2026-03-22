Johnny Cardoso y Marcos Llorente agravan el gran problema de Simeone de cara al Atlético-Barça

Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 21:43h.

Johnny Cardoso vio la quinta amarilla de la temporada

La explicación de Iturralde sobre el posible penalti de Carvajal a Llorente: "El rechace de Lunin va hacia delante"

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El Atlético de Madrid llegaba al derbi ante el Real Madrid con un problema en el centro del campo que se ha agravado aún más en el Santiago Bernabéu. Johnny Cardoso ha visto la quinta amarilla de la temporada en territorio madridista y se perderá el próximo partido colchonero con el partido ante el Barcelona en LALIGA EA Sports en el Metropolitano antes de la eliminatoria contra los culés en Champions. Una baja a la que se ha sumado la de uno de los posibles sustitutos, Marcos Llorente, que también deberá cumplir ciclo.

El internacional estadounidense derribó a Vinicius antes de que este encarara el área de Juan Musso y Munuera Montero no le perdonó mostrándole la primera tarjeta amarilla del encuentro mientras que Llorente agarró a Mbappé en una contra. Un inconveniente para el futbolista, que debía jugar aún una hora de encuentro con esta amenaza y para Simeone, que no le podrá alinear en el próximo encuentro.

El Atlético de Madrid ya llegaba al derbi con una medular cogida por pinzas ya que Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza fueron baja para el duelo ante el rival capitalino. Koke y Johnny Cardoso partieron como titulares al ser los únicos centrocampistas disponibles más allá de un Obed Vargas que, poco a poco, se va amoldando al fútbol europeo, y ahora el Cholo pierde al ex del Betis.

Johnny Cardoso y Llorente obligan a Simeone a cambiar ante el Barça

El problema es mayor mirando a que el siguiente duelo será ante el Barcelona ya el sábado 4 de abril, después del parón de selecciones. Este será el primero de los tres envites frente a los azulgranas en apenas 10 días, con el Sevilla también entre medias, y Cardoso se perderá el primero de ellos.

Simeone intentará que Pablo Barrios llegue para este encuentro aunque el historial de lesiones del canterano desaconsejaría que jugase los 90 minutos. También está la opción de que Rodrigo Mendoza termine recuperándose a tiempo para el envite contra el Barça.