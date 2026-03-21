Jorge Morán 21 MAR 2026 - 22:25h.

El futbolista habló antes del enfrentamiento contra el Real Madrid

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A menos de 24 horas para el inicio del derbi madrileño, todavía hay muchas dudas en las alineaciones de ambos equipos. El Real Madrid quiere seguir su gran momento de forma contra un Atlético que está más vivo que nunca. Un encuentro que puede suponer la despedida de una leyenda rojiblanca como Antoine Griezmann, quién podría disputar su último enfrentamiento contra los blancos.

Lejos de los rumores que apuntaban a la salida de Griezmann a mitad de temporada, el francés decidió rechazar, hasta verano, la oferta procedente de la MLS. Simeone ha vuelto a darle los galones del equipo a Antoine y este no le ha fallado, estando en un gran estado de forma pese a sus 35 años de edad. Y contra el Real Madrid espera volver a demostrarlo.

Antoine Griezmann y su enfrentamiento con el Real Madrid

Preguntado por un pronóstico para el derbi, Griezmann lo dejó claro. "Portería a cero y tres puntos", comentó el futbolista en Movistar +. Un partido que podría ser el último contra su máximo rival, siempre y cuando no se vean las caras de nuevo en una final de Champions League.

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"No pienso mucho en eso. Estoy disfrutando bastante. Me lo estoy pasando bien, estoy jugando más que al principio de la temporada. Estoy disfrutando del momento", comentó el francés, que no quiere mojarse entre la final de Copa del Rey o los cuartos de Champions. "Las dos, no se puede. Hay que hacer los dos", apuntó.

Aunque sus inicios en la temporada fueron dubitativos, lo cierto es que Griezmann ha logrado dar la vuelta a la situación. "Siempre he querido hacer lo posible para conseguir grandes cosas aquí. Me siento muy bien aquí, jugando ahora, es verdad que al principio fue más complicado de gestionar. Con trabajo, con el amor que le tengo al juego se ha hecho más fácil, con la familia que tengo en casa también", zanjó.