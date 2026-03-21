Mati Prats pide al Cholo Simeone priorizar Copa y Champions por delante del derbi: "Toca soñar con un título"

Redacción ElDesmarque 21 MAR 2026 - 15:33h.

Lejos del Barça en LALIGA, el Atlético puede ganar la Copa del Rey y la Champions

Tres novedades importantes para Arbeloa en un Real Madrid con cinco bajas para el derbi

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El Atlético de Madrid se juega este domingo uno de los derbis ligueros más descafeinados de los últimos años. El conjunto rojiblanco hace semanas que dijo adiós a las opciones de ganar LALIGA y ganar al Real Madrid serviría sólo para privar al eterno rival de alcanzar al FC Barcelona en la clasificación. Para el Cholo Simeone "un derbi es un derbi" pero Mati Prats le pide que sepa priorizar en una temporada donde la hinchada colchonera puede todavía celebrar dos títulos.

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Simeone se juega dos títulos en el mes de abril

Con la final de Copa ante la Real Sociedad y la eliminatoria de cuartos de Champions ante el Barça a la vuelta de la esquina, una lesión este domingo en el derbi podría dejar al equipo de Cholo Simeone muy tocado antes del tramo más importante de la temporada, por eso hay aficionados del Atleti que piden al Cholo no correr más riesgos de los necesarios.

Así lo ve Mati Prats: "Simeone va a dirigir mañana su derbi número 50 como entrenador del Atlético ¡Qué barbaridad! A veces ha ganado, a veces ha perdido, pero siempre ha competido. Probablemente, el derbi de mañana sea el menos importante de todos. Llega en un momento inoportuno, con el Barça en la Champions y la final de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina. No queda más remedio que elegir, que priorizar ¿Qué piensan los aficionados? ¿Prefieren intentar ir a por el derbi en el Bernabéu o ganar los títulos? Me da a mi que este año es un año para soñar con los títulos".

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El Atlético tiene aún varias bajas

Los derbis son siempre partidos de mucha intensidad y al Atlético no le conviene aumentar la enfermería. Simeone sigue sin poder contar con Pablo Barrios, Jan Oblak y Rodrigo Mendoza.