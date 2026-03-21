El palo de Luis de la Fuente y Gattuso a Robin Le Normand y Matteo Ruggeri

Miguel Casado 21 MAR 2026 - 09:00h.

Los dos defensores se quedarán en Madrid durante el parón internacional

El motivo que se podría esconder detrás de la camiseta 'retro' del Atlético de Madrid

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Luis de la Fuente dio este viernes su lista de convocados para el parón de este mes de marzo y en el Atlético de Madrid había varios hombres pendientes. Fueron dos los llamados por el seleccionador, Álex Baena y Marcos Llorente, pero lo cierto es que alguno más miraba de reojo la relación de jugadores por si aparecía su nombre.

Robin Le Normand, un habitual en las listas, era una de las grandes dudas, pues su bajón de rendimiento en los últimos meses ya le colocaba como un candidato a abandonar el barco. Y así ha sido.

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Ya en noviembre se quedó fuera, pero por una lesión en la rodilla. Y desde entonces, no ha estado a su mejor nivel. Tanto ha sido así, que ni siquiera en el Atleti lo ha jugado todo, como se podría esperar.

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Su protagonismo en la zaga de Simeone ha quedado totalmente opacado por Marc Pubill, un jugador que apuntaba a estar en el anuncio de De la Fuente de hoy. Pero las molestias físicas que arrastra desde hace unos días -y que ya le impidieron jugar el pasado miércoles ante el Tottenham-, le han dejado fuera. Aunque si sigue así, no cabe duda de que vestirá la indumentaria nacional en el Mundial.

Matteo Ruggeri, fuera de la lista de Italia

Otro que andaba al tanto de las convocatorias que se anunciaban era Matteo Ruggeri. El lateral izquierdo está firmando una campaña muy completa en su primer año en el Atlético de Madrid. Asentado en el esquema rojiblanco, con más de 2.500 minutos, 35 partidos y 6 asistencias, era uno de los candidatos para entrar en la lista de Gennaro Gattuso.

Pero no se ha dado la ocasión. El seleccionador transalpino ha preferido llevar, además de al titular Dimarco, a Andrea Cambiaso, jugador de la Juventus de Turín. Así, las opciones de Mundial para Ruggeri han quedado prácticamente dinamitadas, pues sin haber debutado en ninguno de los parones y con la competencia disponible, nada hace pensar que Gattuso le hará debutar en una cita así.