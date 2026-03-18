Miguel Casado 18 MAR 2026 - 23:39h.

Los rojiblancos ya están en cuartos de final

España se acerca más a la plaza extra para la Champions League 26/27, con Alemania apurando sus opciones

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El Atlético de Madrid ha certificado su clasificación a los cuartos de final de la Champions League pese a caer derrotado 3-2 en el Tottenham Hostpur Stadium. Los de Simeone hicieron bueno el 5-2 del partido de ida y, aunque sufrieron en Inglaterra, supieron contener al equipo de Igor Tudor, con un gran Juan Musso en la portería y los goles de Julián Álvarez y David Hancko.

Robin Le Normand compareció ante los medios de comunicación al término del choque y reconoció lo complicado que fue sacar adelante el encuentro. "Sabíamos que ellos jugaban en casa e iban a meter entusiasmo y energía. Lo han conseguido, pero hemos sabido sufrir, ser un equipo más compacto en la segunda parte y luego tenemos mucho talento adelante. Dos golazos y clasificados"

El central internacional con la Selección Española fue preguntado por Julián Álvarez, que ha estado en boca de todos en las últimas semanas. "La gente ha opinado muy rápidamente de él. Todo el mundo sabe la calidad que tiene. Hasta cuando vosotros habéis dicho que no estaba bien, aportaba un montón, aunque sea al grupo. Pero también en el campo, por como presiona y el ejemplo que da en el campo. El gol siempre lo ha tenido, lo ha demostrado y estamos muy contentos con él", decía.

Sobre el futuro del argentino, Le Normand no se mojaba: "Todo el mundo ha hablado de esto. Julián ha contestado bien y el míster lo ha explicado. Si con alguien hay que hablar es con él, pero creo que estamos todos muy contentos"

Puso por las nubes a los dos porteros de la plantilla del Atleti. "Están "a un nivel muy alto. En el partido de ida, Jan hace una parada de la que sale un gol nuestro. Juan lo ha demostrado también en Copa. La suerte es para el equipo: primero para la defensa y después para el resto".

Aviso a Barcelona y Real Madrid

Entre todas sus declaraciones, el '24' avisó al FC Barcelona, contra quien "siempre es duro jugar, pero creo que ellos opinan lo mismo de nosotros. Primero a disfrutar de esta eliminatoria y la clasificación y después ya veremos esos partidos".

Sorprendente fue su declaración sobre el derbi del domingo ante el Real Madrid en LALIGA, una competición en la que están prácticamente descartados para el título: "Es seguramente el partido más importante del año, tanto en casa como en su estadio. Es muy importante, ahora disfrutaremos, pero pronto nos centraremos en ese partido".