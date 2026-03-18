Miguel Casado 18 MAR 2026 - 23:06h.

Así está la pelea por la plaza extra para la próxima edición de la Champions

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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Los resultados de este miércoles en la Champions League han dado un empujón al fútbol español en la pelea por la plaza extra para la máxima competición continental durante la temporada que viene. Las victorias de FC Barcelona y Atlético de Madrid frente a Newcastle y Tottenham Hotspur, respectivamente, han aumentado el número de puntos de España en el ranking de la UEFA y la distancia con Alemania deja prácticamente encarrilado el segundo puesto.

La presencia de tres equipos de nuestra tierra en los cuartos de la Champions, y la seguridad de tener a uno de ellos en semifinales por el enfrentamiento entre Barça y Atleti, coloca a LALIGA como favorita para obtener la segunda plaza extra que brinda la UEFA por el ranking de federaciones.

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Pese a la victoria y clasificación del Bayern de Múnich (que se medirá al Real Madrid en una manga que puede terminar de sentenciar esta billete extra) frente a la Atalanta, los germanos apenas tienen opciones de alcanzar a los nuestros, pues la eliminación del Bayer Leverkusen a manos del Arsenal deja a solo a cuatro equipos 'vivos' en Europa.

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Además de los de Kompany, el Friburgo y Stuttgart, en Europa League, y el Mainz 05 en la Conference, tratarán de incrementar la cuenta alemana, pero ninguno de ellos tiene encaminado su pase a los cuartos de final.

En esas competiciones, Real Betis, Celta de Vigo y Rayo Vallecano pelean también por seguir sumando puntos.

Así está el ranking tras los resultados de este miércoles

Tal y como indica la clasificación que mostramos a continuación, Inglaterra mantiene una distancia más que considerable con España, que ocupa el segundo puesto con 19,468 puntos.

Alemania, con 18,642, se aleja de los nuestros, Portugal escala a la cuarta posición con 18,300 e Italia queda prácticamente descartada con 17,928. Solo Roma y Bologna siguen aún con vida en Europa League(se enfrentan entre ellos), además de la Fiorentina en Conference.

¿Cómo se suman puntos en el ranking?

Cabe recordar que cada equipo que avanza una ronda en Champions suma 1,5 puntos extra para su nación, 1 punto extra en la Europa League y 0,5 en Conference.

Además, se obtienen 2 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. El total se divide entre el número de clubes participantes en competiciones UEFA a lo largo de la temporada.