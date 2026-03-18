Saray Calzada 18 MAR 2026 - 10:57h.

Mbappé se ha sumado a la larga lista que ya arrastraba el Madrid contra el City

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En el Real Madrid todo son alegrías en las últimas horas. Han conseguido superar con solvencia al Manchester City de Pep Guardiola, sobre todo con un gran partido de ida en el Bernabéu con un Fede Valverde excelso, pero también hay una nota negativa que arrastran para los cuartos. Los blancos llegaban a los octavos hasta con cinco apercibidos y tras los dos encuentro contra los ingleses han sumado uno más.

Los cinco apercibidos contra el City eran Vinicius, Tchouameni, Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Jude Bellingham. En el caso de los dos últimos no han disputado ni un solo minuto por lo que no estuvieron expuesto a recibirla. Los tres primeros sí que fueron titulares y lo jugaron todo y han conseguido que en los 180 minutos no le enseñen la cartulina amarilla. Esto les asegura su presencia al menos en la ida de los cuartos ya que de verla en esos primeros 90 minutos saben que no podrían estar para la vuelta.

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Mbappé se suma a la larga lista de apercibidos

A estos hay que sumarle Kylian Mbappé. El francés se perdió el partido de ida por las molestias en la rodilla y en la vuelta salió los últimos 20 minutos. En el 76, el colegiado le mostró la tarjeta amarilla por perder tiempo. Con esto se suma a la lista de jugadores en peligro y son un total de seis. Todos ellos podrían salir de inicio en el partido de cuartos por lo que tendrán que tener precaución si no quieren perderse la vuelta.

Al terminar esta fase de los cuartos, ya en semifinales no se acumulan unas tarjetas de una ronda a otro por lo que tendrán que resistir al menos dos partidos. Esto en caso de las amarillas, en el de las rojas sí que se mantiene la suspensión.