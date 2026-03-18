La reacción de Tchouaméni al enterarse de que Marruecos es campeona de África y su celebración con Brahim

Celia Pérez 18 MAR 2026 - 09:50h.

El centrocampista pasó por zona mixta tras el partido

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El Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol anunció este martes la descalificación de Senegal en la final de la Copa África, que había vencido por 0-1 en la prórroga, y declaró campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última por el abandono del campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro". Una noticia que Brahim Díaz se enteró en mitad del partido ante el Manchester City y que posteriormente valoró su compañero del Real Madrid Aurélien Tchouaméni en zona mixta.

"De verdad no sé lo que decir. Seguro que Brahim va a estar muy contento. No sé lo que ha pasado. Si Brahim es campeón de África vamos a dar regalo a todo el equipo", señaló ante la pregunta de los periodistas presentes en el Etihad Stadium.

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Por otro lado, el centrocampista del Real Madrid se mostró confiado con las posibilidades de su equipo de “hacer grandes cosas esta temporada”, tras eliminar al Manchester City. “Cada temporada jugamos aquí contra un equipo de alto nivel, como el Manchester City. Hemos hecho un buen trabajo y tenemos que seguir con confianza. Si jugamos a nuestro nivel vamos a hacer cosas grandes esta temporada”, dijo en zona mixta tras el partido.

“Cuando vimos la eliminatoria contra el Manchester City sabíamos que teníamos que jugar a nuestro nivel, que así podíamos ganar a cualquier equipo del mundo. Veremos qué pasa al final de la temporada”, añadió.

Un Tchouaméni que se mostró confiado en que ese “hacer grandes cosas esta temporada” se traduzca en ganar la Liga de Campeones. “¿Por qué no? En el Real Madrid todo es posible”, señaló.

El centrocampista contestó al cambio de dinámica del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa como entrenador, el 12 de enero.

“Xabi Alonso es un entrenador increíble, pero Arbeloa tiene sus ideas también y con sus ideas hay cosas que han cambiado. El míster tiene mucha confianza en nosotros y él desde el día uno. Nos ayuda a tener confianza en el campo”, apuntó.