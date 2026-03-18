Jude Bellingham deja en el aire su presencia en el derbi Real Madrid-Atlético

Celia Pérez 18 MAR 2026 - 08:56h.

El inglés sigue siendo baja en la plantilla blanca

Tchouaméni y el cambio del Real Madrid de Arbeloa respecto al de Xabi Alonso: "Tiene sus ideas"

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El Real Madrid se impuso anoche al Manchester City en un partido importantísimo para certificar el pase a cuartos. Fue un duelo en el que en poco más de veinte minutos, el cuadro blanco solventó la eliminatoria. Lo que tardó Bernardo Silva en inmolar a su equipo tapando con el brazo un disparo de Vinícius en la línea de gol. Expulsado, penalti para el Real Madrid convertido por el brasileño y clasificación a cuartos de final con mucho menos sufrimiento del esperado. Un triunfo vital en lo deportivo, pero también en lo moral con vistas al derbi del próximo domingo ante el Atlético de Madrid.

Con Mbappé ya recuperado, y Álvaro Carreras también, aunque no participara anoche, Álvaro Arbeloa está pendiente de nombres como el de Jude Bellingham. El inglés, hace ya más de un mes, sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución, su recuperación está siendo más lenta de lo esperado y mucho fijan la atención en cuándo volverá.

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Tras el partido del Manchester City, Jude fue preguntado por si llega para el partido del domingo ante el Atlético, pero dejó su participación en el aire. "No lo sé", respondió el inglés cuando le cuestionaron su presencia.

La buena noticia es que Kylian Mbappé volvió a tener minutos tras perderse los últimos cinco partidos. Un esguince en la rodilla izquierda que arrastraba desde inicios de diciembre, idas y venidas por el camino hasta pedir una segunda opinión en Francia. Paró por completo en busca de una recuperación plena y disputó los últimos 20 minutos en el Etihad Stadium.

El objetivo, ir cogiendo ritmo tras sumar tres entrenamientos al mismo nivel de intensidad que sus compañeros con la mente puesta en el derbi frente al Atlético de Madrid del domingo en el Santiago Bernabéu.