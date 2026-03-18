Saray Calzada 18 MAR 2026 - 07:26h.

Vinicius pasó factura por la pancarta la temporada pasada y en ElDesmarque madrugad David Sánchez le ha criticado

Estrada Fernández y los dos penaltis que no se pitaron en el City – Real Madrid: “Era penalti y roja”

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Vinicius marcó dos goles ante el Manchester City. El brasileño fue decisivo en los últimos metros, aunque tuvo ocasiones muy clara que desaprovechó. El primer tanto llegó de penalti tras haber fallado en la ida uno que hubiera dejado la eliminatoria más sentenciada. El brasileño asumió la responsabilidad y no falló ante Donnarumma. Tras el tanto hizo varios gestos a la grada y en ElDesmarque madrugada se han analizado.

El jugador del Madrid hizo gestos con los puños de llorar. Esto viene a raíz de que en la temporada pasada le pusieran una pancarta en el Etihad en donde ponían a Rodri con el Balón de Oro y una frase que decía que dejara de llorar. Vinicius parecía tenerlo muy presente y les respondió. En el programa Nacho Peña defendió estos gestos, pero David Sánchez los ve innecesarios.

"Conocéis perfectamente a Vinicius y esto concuerda perfectamente como es él. Si ponéis una pancarta diciendo deja de llorar que eres un llorón y Vinicius cuando te vacune te va a decir que ahora dejes de llorar tú. Es totalmente lógico. Es responder a una gente que te llamó llorón", dijo Nacho Peña.

David Sánchez ve innecesario los gestos de Vinicius

David Sánchez le respondía: "Es muy importante saber perder y hoy los del City han sabido perder muy bien, tanto jugadores como el cuerpo técnico. Y hay que saber ganar y una vez más Vinicius ha demostrado que no sabe ganar. La mayor contestación son los dos goles y que los eliminas. No hace falta ni montar el numerito ni dirigirte a la grada. Para mí prescindible, pero como es Vinicius y es muy difícil en este país criticar a Vinicius", terminó diciendo.

Si algo tiene el jugador brasileño es que allá por los campos a los que vaya no pasa desapercibido. A veces por lo que hace en el terreno de juego y otras por sus desavenencias con la grada.