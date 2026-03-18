Miguel Casado 18 MAR 2026 - 00:12h.

Los blancos dejan fuera al Manchester City tras ganarle los dos encuentros

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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El Real Madrid ha ganado la eliminatoria al Manchester City por 5 goles a 1. Los de Álvaro Arbeloa se han cargado a uno de los favoritos y pese al abultado resultado, la tensión ha estado presente en el Etihad Stadium. Y es que pese a que no haya sido un partido brusco, con muchísimas faltas o con entradas duras entre los futbolistas, el final del encuentro ha dejado alguna imagen curiosa.

Cuando Pep Guardiola ha entrado al terreno de juego para felicitar a sus jugadores por el esfuerzo y a los rivales por la victoria, el de Sampedor se ha enganchado con Antonio Rüdiger.

El ex del FC Barcelona felicitó a Valverde. También a Vinicius, como confesó el brasileño, pero cuando llegó a la posición del defensor alemán, hubo más que palabras.

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El enganchó entre Guardiola y Rüdiger

Se dieron la mano y el apretón se mantuvo durante unos segundos, donde las miradas de ambas se cruzaron y los rostros, poco a poco, se iban volviendo más serios.

Rüdiger parecía decirle algo. Recriminándoselo, mejor dicho. Y el alemán ponía cara de circunstancia. Las manos seguían en contacto, hasta que otros jugadores intervinieron para dejar todo en un subidón de la tensión.

Nathan Aké lograba separarles y Arbeloa, que permanecía atento por ahí cerca, encargaba a Fede llevarse al equipo -con especial énfasis en el germano- a la zona de aficionados madridistas.

En ese camino, y cuando Rüdiger giró la cabeza hacia atrás, Pep le seguía mirando e incluso se atrevió a tirarle un besito desde la distancia. La cosa no fue a más. Antonio se fue hacia el córner del Etihad a aplaudir a los suyos y Guardiola, eliminado, al túnel de vestuarios.