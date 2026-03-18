Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Madrid

El enganchón de Rüdiger y Pep Guardiola tras la victoria del Real Madrid: apretón de manos, palmada y besito

El enganchón de Guardiola y Rüdiger
El enganchón de Guardiola y Rüdiger. Movistar +
Compartir

El Real Madrid ha ganado la eliminatoria al Manchester City por 5 goles a 1. Los de Álvaro Arbeloa se han cargado a uno de los favoritos y pese al abultado resultado, la tensión ha estado presente en el Etihad Stadium. Y es que pese a que no haya sido un partido brusco, con muchísimas faltas o con entradas duras entre los futbolistas, el final del encuentro ha dejado alguna imagen curiosa.

Cuando Pep Guardiola ha entrado al terreno de juego para felicitar a sus jugadores por el esfuerzo y a los rivales por la victoria, el de Sampedor se ha enganchado con Antonio Rüdiger.

PUEDE INTERESARTE
Pep Guardiola ante el Real Madrid
Pep Guardiola ante el Real Madrid. Europa Press

El ex del FC Barcelona felicitó a Valverde. También a Vinicius, como confesó el brasileño, pero cuando llegó a la posición del defensor alemán, hubo más que palabras.

PUEDE INTERESARTE

El enganchó entre Guardiola y Rüdiger

Se dieron la mano y el apretón se mantuvo durante unos segundos, donde las miradas de ambas se cruzaron y los rostros, poco a poco, se iban volviendo más serios.

Rüdiger parecía decirle algo. Recriminándoselo, mejor dicho. Y el alemán ponía cara de circunstancia. Las manos seguían en contacto, hasta que otros jugadores intervinieron para dejar todo en un subidón de la tensión.

Nathan Aké lograba separarles y Arbeloa, que permanecía atento por ahí cerca, encargaba a Fede llevarse al equipo -con especial énfasis en el germano- a la zona de aficionados madridistas.

En ese camino, y cuando Rüdiger giró la cabeza hacia atrás, Pep le seguía mirando e incluso se atrevió a tirarle un besito desde la distancia. La cosa no fue a más. Antonio se fue hacia el córner del Etihad a aplaudir a los suyos y Guardiola, eliminado, al túnel de vestuarios.

Temas