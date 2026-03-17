Miguel Casado 17 MAR 2026 - 23:36h.

Los blancos dejaron fuera al equipo celeste en octavos

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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El Real Madrid se cargó al Manchester City en los octavos de final de la Champions League. Los de Álvaro Arbeloa ganaron al equipo británico los dos encuentros, tanto en la ida como en la vuelta, y con un 5-1 global no dieron opción a los de Pep Guardiola.

El entrenador catalán charló con Ricardo Sierra tras el encuentro de vuelta en el Etihad Stadium y con sus declaraciones quedó más que claro el dolor de caer ante los blancos.

No entraba en si la derrota era justa o injusta. Se remitía al resultado: "1-5. Felicidades". Pero confesaba la espinita que se le quedaba clavada tras la eliminatoria. "Una lástima no haberlo vivido 11 contra 11, incluso con el gol. Es lo único que nos queda", decía.

Tampoco se metía en la actuación del colegiado en la expulsión de Bernardo Silva. "Lo ha pitado, ¿no? Pues ya está", sentenciaba en la charla con Movistar +.

Las palabras de Pep Guardiola tras el partido

Y pese a los malos resultados que ha obtenido en el último mes, el análisis de Pep respecto a su equipo sorprendía: "Somos un equipo extraordinario. Los primeros 15 de hoy, los primeros 15 del Bernabéu, el error del primer gol que hicimos, que no defendimos un balón largo bien a Valverde. Somos un equipo extraordinario, jugamos muy bien al fútbol. Felicidades al Real Madrid y felicidades a todos vosotros", comentaba a Ricardo Sierra.

Dejaba claro sus próximos pasos: "A seguir. En la carrera de uno hay buenos y malos resultados. Lo normal es levantarse, descansar un par de días, preparar la final y acabar el año. Nos duele estar ya fuera de la Champions, pero esta competición es muy exigente. Solo esto. Me hubiera gustado haber vivido el partido 11 contra 11, incluso con el gol".

E incluso se atrevía a bromear con que el año que viene, "seguro", volverían a encontrarse con el Real Madrid en la Champions League.