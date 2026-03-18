Estrada Fernández y los dos penaltis que no se pitaron en el City – Real Madrid: “Era penalti y roja”

Saray Calzada 18 MAR 2026 - 06:59h.

Estrada Fernández analizó en ElDesmarque madrugada las acciones polémicas del partido

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El Real Madrid pasó a los cuartos de la Champions tras ganar en el Etihad, aunque la polémica estuvo presente en varias acciones del partido. En ElDesmarque madrugada ha estado Estrada Fernández para analizarlo todo. En la expulsión de Bernardo Silva ve algo raro en la comunicación entre la sala VOR y el colegiado y además aseguro que hubo dos penaltis que no se pitaron en el encuentro, uno para cada equipo.

El excolegiado comenzaba hablando de la expulsión del jugador del City tras parar con el brazo un remate a portería de Vinicius. "La polémica que tiene la primera acción es que Clément Turpin no la ve en el terreno de juego y necesita el VAR, pero para un árbitro internacional de su categoría tiene que verla en el terreno de juego", comenzaba diciendo. Estrada aseguraba que tras la intervención del videoarbitraje la acción estaba bien arbitrada con el penalti y la expulsión.

En esa jugada hubo algo de incertidumbre porque el colegiado francés señaló fuera de juego, luego paró el partido para que lo revisaran, volvió a levantar el brazo para señalar la posición adelantada y de nuevo se paró para que siguieran revisando y fue entonces cuando luego ya se pitó el penalti. "Aquí está la inquietud. El árbitro debe dejar continuar hasta que termina la jugada, en este caso el balón termina en saque de esquina y ahí es donde el árbitro se puede pronunciar. Lo que pasa que después de comunicarse con el VAR, él vuelve a levantar el brazo y posteriormente va a la pantalla a ver el penalti", relataba. "La única polémica aquí es la comunicación con el VAR", comentaba al respecto.

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Los dos penaltis que no se pitaron

El excolegiado también habló de las dos acciones que no se pitaron en el terreno de juego. Mbappé reclamó un penalti por agarrón. "La de Mbappé es la más clara. Le estaba agarrando desde fuera del área y las reglas del juego dicen que se sanciona donde termina de agarrar. No sé qué necesitamos más del VAR para ver estas imágenes y no pitar penalti con el agravante que era penalti y roja porque es una ocasión manifiesta de gol".

También el primer tiempo, los jugadores del City reclamaron un penalti por mano de Fran García. "Me parece un penalti de VAR. En el terreno de juego es muy difícil de ver para el árbitro. Es una centrada y Fran García tiene los dos brazos separados del cuerpo y le golpea. Para mí es una posición que no está pegada al cuerpo porque ocupa el espacio y es punible", terminaba diciendo.