Nacho Peña y el aspecto decisivo que puede marcar la continuidad de Álvaro Arbeloa en el banquillo

Saray Calzada 18 MAR 2026 - 07:52h.

Arbeloa sale reforzado de la victoria ante el City y Nacho Peña habla de su continuidad en el banquillo

Estrada Fernández y los dos penaltis que no se pitaron en el City – Real Madrid: “Era penalti y roja”

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Álvaro Arbeloa consiguió ganarle la partida a Pep Guardiola. En el partido de ida, su planteamiento pilló desprevenido al catalán y acabaron goleando al equipo inglés. La amplia ventaja les sirvió para estar más cómodos en el partido de vuelta, que se les puso a su favor con la expulsión de Bernardo Silva antes del minuto 20. El Real Madrid ya está en cuartos a pesar de no partir como favoritos dado el momento que venían atravesando. En los últimos partidos parece haber encontrado esa estabilidad y Ricardo Reyes preguntaba a sus contertulios de ElDesmarque madrugada si esto le da el crédito suficiente al técnico blanco para seguir la temporada que viene.

"Yo no creo que sea solo por este partido. Las dos eliminatorias contras Mourinho y Pep Guardiola, dos veteranos, son importantes. Pero para mí es importante que haya recuperado a Vinicius, a Fede Valverde, que le esté dando bola a un futbolista como Thiago Pitarch al que le ha dado protagonismo. Yo sigo pensando que tendrá que ganar algo. El título yo creo que es lo que marcará su continuidad. Me parece que es fundamental", decía el periodista en el programa.

Arbeloa y sus dos primeros meses en el banquillo

En sala de prensa le preguntaron por su papel como entrenador y si salía reforzado tras ganarle al City. Son los jugadores los que le han dado la vuelta a la situación, con su esfuerzo y su calidad. Teníamos un gran equipo enfrente, muy poca gente pensaba en que ganásemos los dos partidos. Gracias a los jugadores por el esfuerzo", decía al respecto.

El Madrid venía en una dinámica negativa, sobre todo de juego, y el técnico hacía una valoración de lo que han sido estos dos meses en el banquillo blanco. "Puedo escribir un libro… Cada día en el Madrid es un aprendizaje, veo cómo sacar el rendimiento de todos los jugadores, hacerles entender que sin esfuerzo no hay recompensa. La Champions es especial para el Madrid, si queremos ganar tenemos que rendir como hoy. También hace falta tener suerte, ser mejor y tener suerte. Merecemos esto, hemos ganado 5-1, eso lo dice todo. Seguimos así y a por el Bayern".