Simeone responde al trabajo de Arbeloa en el Real Madrid

Celia Pérez 21 MAR 2026 - 13:10h.

El técnico rojiblanco repasa la actualidad del equipo

El motivo que se podría esconder detrás de la camiseta 'retro' del Atlético de Madrid

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado por rueda de prensa para analizar la previa del derbi ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Con las buenas sensaciones que desprende el equipo tras ganar al Getafe y pasar de ronda en Champions League frente al Tottenham, el Atlético se mide ahora al eterno rival en un duelo para el que no podrá contar con Oblak.

El técnico argentino responde al rendimiento de Juan Musso y Julián Álvarez, e incluso al trabajo de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid.

Juan Musso: "Está trabajando muy bien desde que llegó. No solo este último partido. vino trabajando muy bien, no solo dentro del campo, sino de su comportamiento dentro del vestuario. Estamos muy contento con él".

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Qué sentimientos mueve un derbi: "Siempre es un partido importante. Claro que está por lo que conlleva la rivalidad que hay por la ciudad, que vivimos dos equipos. Sabiendo que siempre nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos".

Presión emocional: "Yo creo que siempre es un partido que se juega desde lo emocional con mucha ilusión. Tratando de hacer lo mejor posible para llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño al rival".

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Menos descanso para la final de Copa que el rival: "Nos ocupa, no nos preocupa. Buscaremos gestionar de la mejor manera, buscando siempre lo mejor para el equipo".

Primera vez contra Arbeloa: "Trabajando muy bien. Los resultados hablan por sí solos. Hay una sociedad que se percibe con los futbolistas. Eso se percibe mas allá de la capacidad técnica que podamos tener los entrenadores. Hay un plus que se percibe".

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Cómo ha cambiado el juego del Real Madrid: "Creo que ustedes lo ven más. Lo vemos con intensidad estos últimos partidos. Siempre tienen un mismo patrón. Evidentemente los futbolistas son los mismos. Están trabajando muy bien en equipo. Grupalmente. Como se percibe en el partido de Charmpions con el Benfica y el City. Ese es el patrón que van a seguir".

Rotaciones: "La verdad todavía no lo sé. Sinceramente, estamos pensando en que dónde ponernos, en qué situación. Seguir generando estas rotaciones cuando nos ha tocado jugar en Champions o Copa y luego en LALIGA. Están todos con muchas ganas de jugar. Me lo están poniendo complicado. Espero estar lo más fino posible para elegir bien".

Julián Álvarez: "Julián es una persona y como persona tenemos todos momentos mejores y otros no tan buenos. Esto que se ha visto en los últimos partido también lo hemos visto anteriormente. Por eso, posiblemente, cuando bajo su nivel le reclamábamos volver a verle. Está más identificado con lo que el está pasando ahora. Dentro del camino que tenemos que recorrer, nunca es un camino recto, también hay curvas".

Adaptación de Obed Vargas: "Muchas preguntas para el poco tiempo que llevo con él. Un chico muy educado, trabajador, humilde, avocado a querer mejorara. Son situaciones para poder crecer. Ojalá que siga creciendo en los entrenamiento, en los partidos que le toque participar".

Bajas de Oblak y Courtois: "Pierde la gente porque no están dos porteros que son muy buenos".