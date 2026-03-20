Posibles alineaciones del Real Madrid - Atlético de Madrid para la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAR 2026 - 07:41h.

Real Madrid - Atlético de Madrid, las posibles alineaciones del partido de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

La mano de Álvaro Arbeloa comienza a notarse en el Real Madrid: todas las diferencias con Xabi Alonso

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El Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu en el partido que cerrará la jornada 29 de LA LIGA EA Sports. El derbi madrileño se disputará el domingo 22 de marzo a las 21.00 y enfrenta a dos equipos que han hecho los deberes durante la semana. El Real Madrid viene de ganar al Elche por 4 goles a 1 en la jornada anterior y de clasificarse a los cuartos de final de la Champions League después de eliminar al Manchester City. El conjunto blanco está 2º en LA LIGA EA Sports a 4 puntos del Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid viene en una dinámica similar. Los de Diego Pablo Simeone consiguieron los 3 puntos en la jornada 28 tras ganar al Getafe 1 a 0 y también se han clasificado a la siguiente ronda de la Champions tras eliminar al Tottenham Hotspur. En la liga, el club rojiblanco se encuentra 3º con 57 puntos, tan solo dos por encima del Villarreal.

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid acumula 4 victorias seguidas en todas las competiciones y parece haber subido el nivel en el momento más importante de la temporada. Álvaro Arbeloa no podrá contar para el derbi con Rodrygo Goes, Dani Ceballos y Ferland Mendy ya que serán baja por lesión. Las dudas son Thibaut Courtois, después de ser cambiado en el partido de vuelta frente al Manchester City, Éder Militao, Jude Bellingham y Raúl Asencio. Respecto al once, se espera que Álvaro Carreras llegue al encuentro liguero, sino Fran García será el lateral izquierdo titular, Trent y Carvajal se disputan la titularidad en el otro lado de la defensa y parece que Kylian Mbappé estará en el once inicial.

Posible once del Real Madrid frente al Atlético de Madrid:

Portero: Lunin

Defensas: Fran García/Carreras, Huijsen, Rüdiger, Trent

Centrocampistas: Pitarch, Tchouaméni, Valverde, Güler

Delanteros: Vinicius, Mbappé

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ganó al Getafe por 1 a 0 con un golazo de Nahuel Molina en la jornada pasada de LA LIGA EA Sports. Los de Diego Pablo Simeone cayeron ante el Tottenham Hotspur en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League pero la ventaja conseguida en la ida les fue suficiente para pasar de ronda. El técnico argentino no podrá contar con Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios ya que serán baja por lesión. Jan Oblak y Marc Pubill son duda aunque se espera que el segundo llegue al partido del domingo en el que partiría como titular. Respecto al once, Simeone tendrá que decidir si quiere a Marcos Llorente de lateral o de centrocampista. Si es lateral supondría la entrada de Koke en el once y Nahuel Molina iría al banquillo. En el ataque, Julián Álvarez, Lookman y Giuliano serán titulares y Antoine Griezmann se disputa el puesto con Alexander Sorloth.

Posible once del Atlético de Madrid frente al Real Madrid:

Portero: Musso

Defensas: Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina

Centrocampistas: Llorente, Cardoso/Koke, Griezmann

Delanteros: Lookman, Julián Álvarez, Giuliano