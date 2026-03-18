Jorge Morán 18 MAR 2026 - 13:26h.

El técnico comienza a convencer a la afición

Nacho Peña y el aspecto decisivo que puede marcar la continuidad de Álvaro Arbeloa en el banquillo

Compartir







A lo tapado y con más dudas que elogios, Álvaro Arbeloa ya está en los cuartos de final de la Champions League. El técnico de Salamanca no sólo eliminó a los de Pep Guardiola, sino que le dio un repaso táctico que pone en valor todo el trabajo realizado. Incluso dentro del vestuario se empiezan a notar las diferencias con un Xabi Alonso que no consiguió convencer ni a la plantilla, ni a la afición.

Arbeloa llegó al Real Madrid como el técnico interino para acabar la temporada. Y aunque por ahora su continuidad está en el aire, con varios nombres encima de la mesa, la posibilidad de levantar algún título haría cambiar el sentir de la junta directiva. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias con Xabi Alonso?

La presencia de canteranos en el primer equipo

Llegado desde el Castilla, Arbeloa dejó claro desde el primer día que contaría con la presencia de varios canteranos en el primer equipo. Y no falló, aunque en parte, por la gran presencia de lesionados. El técnico se ha visto obligado a tirar de los jóvenes del Real Madrid e incluso acabó ante el Elche con siete jugadores formados en Valdebebas.

PUEDE INTERESARTE Este es el camino

Entre ellos destaca la presencia de un Thiago Pitarch, titular en el centro del campo, o de Manuel Ángel, que poco a poco empieza a sentirse importante con el primer equipo. Pero otros como Jorge Cestero, Daniel Mesonero, Diego Aguado, Daniel Yáñez o César Palacios están también teniendo presencia.

Por el contrario, con Xabi Alonso los canteranos apenas tuvieron oportunidades, siendo tan sólo Víctor Valdepeñas o David Jiménez los que pudieron sumar sus primeros minutos en el cuadro madrileño.

Vinicius vs Kylian Mbappé

Con Xabi Alonso el equipo jugaba por y para Mbappé. El delantero protagonizaba las jugadas de ataque del Real Madrid y parecía 'el niño mimado' del entrenador, logrando casi el 70% de los goles blancos. Incluso por momentos se hablo de la salida de un Vinicius que no terminaba de convencer, se peleó en el Clásico por su sustitución y parecía tener pie y medio fuera del equipo. Tanto que el '7' dejó a un lado su renovación, llevándose las críticas de una afición que no entendía su postura.

Pero con Arbeloa, todo esto ha cambiado. Aprovechando la lesión de Mbappé, el técnico ha dado todos los galones al brasileño, que se ha echado el equipo a la espalda cuando más lo necesitaba. Como frente al City, dónde ha sido el mejor de los suyos logrando la clasificación a cuartos de final.

Una situación que se ha agravado en las últimas semanas. Mbappé cayó lesionado y lejos de fiarse del servicio médico del Real Madrid, se marchó a París para recuperarse. Allí mantuvo un romance con Ester Expósito y se le echó en cara no estar junto a sus compañeros, todo mientras Vini callaba bocas en el campo con sus goles.

El esquema y la aparición de los menos habituales

Xabi Alonso llegó con una idea de juego clara, como se pudo ver en el Mundial de Clubes. Pero el tiempo y la presión le hicieron cambiar, acabando con un esquema en el que no confiaba. Algo que ha cambiado con Arbeloa, quién aprovechando las bajas de su equipo ha movido a varios jugadores de su posición, jugando con un centro del campo con hasta cinco futbolistas.

Pero además del esquema, muchos jugadores han pasado de olvidados a importantes. Con Xabi en el banquillo, jugadores como Gonzalo García o Franco Mastantuono partían con ventaja frente a sus compañeros. Ahora, con Arbeloa, ambos apenas juegan y ahora es Brahim Díaz el que se ha ganado el puesto.