Álvaro Arbeloa ha sabido lavar la cara al equipo y es el responsable del cambio de actitud de los jugadores

Tchouaméni y el cambio del Real Madrid de Arbeloa respecto al de Xabi Alonso: "Tiene sus ideas"

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MadridÁlvaro Arbeloa puede ser el entrenador al que menos crédito le han dado de todos los que han pasado por el banquillo blanco en toda su historia. El salmantino cogió las riendas de un equipo al que no supo domar Xabi Alonso y su llegada no ha podido ser más criticada… Que si no tiene experiencia, que no tiene estilo de juego, que si no ha podido Xabi hacerse con el vestuario cómo va a poder él. Pero, partido a partido, Arbeloa no solo ha demostrado que estaban equivocados, también ha sido capaz de devolver la ilusión a un madridismo adormilado y sin fe.

A los que le acusan de no tener experiencia cabe recordarles que tampoco la tenía Zidane y consiguió liderar a un Real Madrid histórico campeón de tres Champions League seguidas. Es muy difícil, por no decir imposible, que Arbeloa consiga algo similar a lo que consiguió el francés, pero por lo pronto ya está con el equipo en cuartos y después de derrotar a un poderoso Manchester City al que parecía imposible ganar.

El libro de estilo también es algo que se le achaca al entrenador del Real Madrid. Pues para no saber a lo que juegan sus equipos ha sido capaz de destronar a nada más y nada menos que a Mourinho y Pep Guardiola de manera consecutiva. En los últimos partidos ha demostrado, no solo lo buen entrenador que puede llegar a ser, sino que se ha adaptado a las lesiones y ha entregado total confianza en la cantera. Su capacidad de respuesta ante las dificultades y el conocimiento sobre La Fábrica puede ser crucial si se apuesta por su continuidad.

La gestión de Álvaro Arbeloa

Un entrenador del Real Madrid tiene que tener tanta mano izquierda como derecha. Un lema que llevaba Ancelotti con orgullo, aunque algunos le tildaran de gestor de egos en vez de entrenador. Porque un equipo en el que juegan los mejores del mundo no necesita siempre a un teórico del fútbol que les diga a las estrellas cómo controlar un balón o por dónde tienen que pegar a la pelota. Esto es algo que Arbeloa ha entendido a la perfección nada más tomar las riendas y es algo que no pudo conseguir su colega Xabi Alonso. La mejor prueba de ello es su actitud con Vinicius o Arda Güler.

El brasileño fue uno de los jugadores que más piedras puso en el camino del tolosarra y es algo que no ha querido repetir Arbeloa, que no duda en elogiar a uno de sus futbolistas claves siempre que puede consiguiendo el mejor nivel de Vinicius en lo que va de temporada. El futbolista turco es otra demostración del buen hacer de Arbeloa como ‘gestor’. El propio Arda ha sido el futbolista que más se ha cabreado cuando el entrenador le ha cambiado y sin embargo ambos se fundieron en un abrazo con el golazo de Güler al Elche. Y no es casualidad que estos dos jugadores han sido a los que ha elogiado justo después de celebrar la victoria en el Etihad… cositas de saber gestionar.

Es verdad que aún no ha ganado nada, algo primordial si quiere seguir al frente el año que viene, pero lo cierto es que ha lavado la cara al equipo y el resultado es hasta milagroso. No sabemos cuánta parte de culpa tuvo Xabi Alonso o los jugadores, lo que sí sabemos es que Álvaro Arbeloa sí que es el culpable del estado actual del Real Madrid. Este es el camino.