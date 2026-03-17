Ángel Cotán 17 MAR 2026 - 09:17h.

El alemán encuentra una diferencia importante entre ambos técnicos

Carlo Ancelotti da la clave del cambio que ha sufrido el Madrid desde su marcha

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MadridBernd Schuster habla claro. El preparador alemán siempre responde con sinceridad cuando debe abordar la actualidad del Real Madrid. Tras reconducir la situación, Álvaro Arbeloa parece haber encontrado la tecla y el equipo, potenciado por grandes individualidades, está cosechando grandes resultados en un momento clave de la temporada. Un contexto que aprovecha el exmadridista para diferenciar al actual equipo merengue del que dirigía Xabi Alonso.

En una pequeña entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER, Schuster aborda este asunto exponiendo varias diferencias que encuentra en el Real Madrid de ambos técnicos. Aunque también tuvo tiempo para hablar de equipos como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Bernd Schuster señala el cambio "inteligente" de Arbeloa en el Madrid

Schuster asocia el estilo de Álvaro Arbeloa al de Carlo Ancelotti y encuentra diferencias con el Madrid de Xabi Alonso. La calidad es lo importante para el alemán: "Creo que hay una pequeña diferencia. Xabi quería jugar un poco más, meter más sistema de fútbol en el equipo... y Arbeloa es un poco tipo Ancelotti. Aunque es más joven, juega un poco en la calidad.

Aunque Bernd asocia esta apuesta de Arbeloa al escaso tiempo del que dispone para implantar su estilo: "Ya ves que cada uno está en su sitio, no hace cosas raras, creo que está un poco ahí la diferencia. Creo que es lo inteligente este año con este equipo. Hay que dejar a cada uno en su sitio y jugar un poco con la calidad, porque hacer un sistema claro de fútbol va a ser difícil cuando entras a mitad de temporada".

Por último, al ser cuestionado por los otros equipos españoles en la Champions League, el alemán ve a ambos superando sus eliminatorias: "A mí me gustaría, el Barça se tiene que meter. Va a ser difícil, el equipo lo ha pasado mal allí, también están sufriendo un poco físicamente en estos partidos, pero al final creo que la calidad del equipo... suficiente para ganar en casa en este partido. El Atlético ya tiene la experiencia de la Copa con el Barcelona y por eso creo que no le va a pasar nada".