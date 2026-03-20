La prioridad del Atlético sigue siendo la de firmar un centrocampista

Crecen las críticas contra Mateu Alemany por sus dos últimos movimientos en el Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid tiene ante sí un calendario tan ilusionante como exigente en el mes de abril. Seis partidos de máximo nivel de manera consecutiva que obligarán a Diego Pablo Simeone a hacer rotaciones... dentro de lo posible. Uno de los grandes problemas que se encontrará el Cholo en estas próximas semanas estará en el centro del campo, una posición que sigue coja y para la que Mateu Alemany ya está trabajando de cara al próximo verano.

En esa lista de futuribles que manejan desde la dirección deportiva rojiblanca hay un nombre que sigue marcado en rojo: Éderson. El Atlético ya intentó fichar al centrocampista en el mercado de enero, pero se encontró con la negativa de la Atalanta. Aún así, desde el Metropolitano insisten con el brasileño y se lanzarán a por él en junio, antes incluso de que arranque el Mundial.

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La oferta del Atlético de Madrid por el fichaje de Éderson

Según publica el periodista italiano Alfredo Pedulla, el Atlético trabaja en una oferta de 35 millones fijos más 5 millones en variables para firmar a Éderson. La Atalanta ya puso dificultades a la salida del jugador el pasado mes de enero, pero el hecho de que acabe contrato en 2027 invita a pensar en una salida este próximo verano.

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La misma fuente señala que el deseo de la Atalanta es ingresar 40 millones fijos por el jugador, a los que habría que añadir una serie de variables. Es decir, que no hay demasiada distancia entre las intenciones rojiblancas y las pretensiones que llegan desde Bérgamo.

Éderson cumplirá 27 años el próximo verano y sería, a priori, un fichaje de rendimiento inmediato, que fue justo el perfil que solicitó Simeone en el mercado invernal. Ante la dificultad de firmar al brasileño, Mateu Alemany se acabó lanzando a por dos jóvenes promesas como Rodrigo Mendoza y Obed Vargas. Ninguno de los dos ha conseguido contar con la confianza del Cholo en los partidos de máximo nivel disputados hasta la fecha, si bien es cierto que el español sí que ha disfrutado de algunas titularidades ante rivales de menos exigencia.