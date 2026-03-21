Tres novedades importantes para Arbeloa en un Real Madrid con cinco bajas para el derbi

Celia Pérez 21 MAR 2026 - 14:50h.

Los tres completaron la última sesión de este sábado

Arbeloa admite un "bendito problema" entre Pitarch y Bellingham y pide "una estatua para Rüdiger"

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El Real Madrid afronta este domingo el derbi frente al Atlético de Madrid en un partido siempre clave en el calendario de ambos equipos. Álvaro Arbeloa busca encontrar la mejor versión de un equipo que recupera piezas como es Jude Bellingham, Raúl Asencio y Álvaro Carreras. Los tres acabaron la sesión de este sábado y confirmaron su disponibilidad para enfrentarse al Atlético de Madrid.

Con el buen ambiente que ha instalado los últimos resultados del Real Madrid, enlazando cuatro triunfos consecutivos para mantener vivas sus opciones por LAIGA y eliminar al Manchester City en la Liga de Campeones, los jugadores que están disponibles para Álvaro Arbeloa completaron el último entrenamiento semanal de cara al derbi.

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Con el francés Kylian Mbappé preparado para volver a ser titular, transcurrido un mes desde la última vez, en la derrota en El Sadar ante Osasuna, la atención la centra el estado del inglés Bellingham más los defensas Asencio y Carreras. Los tres integraron el grupo y demostraron a Arbeloa que están en condiciones de ser convocados.

Arbeloa ya confirmó en rueda de prensa que Bellingham, ausente durante mes y medio por una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda, está en condiciones para volver a tener minutos. A Mánchester viajó para hacer grupo y pese a entrar en la convocatoria, no estuvo en el banquillo durante el partido.

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Tampoco Raúl Asencio, ya recuperado de los problemas musculares que le impidieron viajar, y Carreras, cuyo regreso se postergó hasta el derbi del Santiago Bernabéu, tras dejar atrás una dolencia muscular en un gemelo.

Lesionados en el Real Madrid

Con las ausencias de los lesionados Thibaut Courtois, Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes, Arbeloa terminó de preparar todos los detalles de su primer enfrentamiento ante el Atlético de Madrid a los mandos del primer equipo.

Tras un inicio con vídeo y calentamiento en el gimnasio, ya sobre el césped y después de los rondos con la presencia de las cámaras, a puerta cerrada terminó de sacar conclusiones del estado de sus jugadores con un partido. Los jugadores madridistas afinaron puntería en series de disparos y Andriy Lunin puso a prueba sus reflejos antes de disfrutar de la titularidad ante el Atlético de Madrid por la lesión muscular de Courtois