Andrea Esteban 20 MAR 2026 - 20:57h.

Amistoso confirmado frente a Mauritania

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La historia dio un giro inesperado. Lo que iba a ser un duelo de campeones entre Argentina y España terminó convirtiéndose en un plan alternativo mucho más peculiar. Sin Finalissima… pero con nuevas caras y un rival inesperado.

La selección dirigida por Lionel Scaloni ha movido ficha tras la cancelación del esperado choque y ha optado por un camino diferente: reforzar su lista y programar un amistoso fuera del foco habitual.

Mastantuono entra en escena… y cambia el plan

Uno de los nombres propios es el de Franco Mastantuono, que finalmente se suma a la convocatoria absoluta junto a Joaquín Panichelli.

El joven talento, seguido muy de cerca en el panorama internacional, da así un paso más en su crecimiento dentro de la albiceleste en una lista ampliada por Scaloni para esta ventana internacional.

Un movimiento que también refleja el cambio de guion tras la caída de la Finalissima, que iba a medir a Argentina con España en un escenario de máximo nivel.

Mauritania, el inesperado rival tras la Finalissima

Sin ese gran escaparate, Argentina ha optado por un amistoso mucho más atípico: se enfrentará a Mauritania el próximo 27 de marzo a las 20:15 horas en La Bombonera.

Una alternativa que sorprende por el perfil del rival, muy lejos del cartel que suponía medirse a España, pero que servirá para mantener ritmo competitivo y probar nuevas piezas dentro del equipo.

El encuentro, anunciado oficialmente por la AFA, se convierte así en el nuevo escenario para una selección que ha tenido que reinventar su agenda sobre la marcha.