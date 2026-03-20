Miguel Casado 20 MAR 2026 - 17:34h.

El técnico portugués ha dejado un mensaje de cariño hacia su excompañero

Mourinho la vuelve a liar en el clásico contra el Oporto y acaba expulsado

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El exfutbolista y ex preparador de porteros portugués Silvino Louro falleció este jueves a los 67 años. El que fuera miembro del cuerpo técnico de José Mourinho durante su etapa en el Real Madrid murió tras una larga enfermedad y los mensajes de condolencias se han sucedido en las últimas horas.

La entidad de Chamartín emitió un comunicado en el que expresaba "sus condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos" y este viernes ha sido el propio Mourinho quien se ha despedido de su compañero y amigo.

"Ahora lloro, pero conseguiré reír, reír mucho, hablar de ti, recordar cada momento", ha escrito en su cuenta de Instagram el entrenador del Benfica.

"En la familia Mourinho eres querido y seguirás vivo. Seguiré escuchándote antes de cada partido: 'Hermano, todo irá bien'. Descansa, manitas", añade Mou en el escrito.

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Más recuerdos a Silvino Louro

Junto a esas cariñosas palabras, el técnico ha colgado varias fotografías con el difunto, tanto de su paso por el Oporto, como en el Real Madrid, el Inter de Milán, el Chelsea o el Manchester United, los equipos en los que trabajaron mano a mano.

Y el post ha dado pie a que otras personalidades del mundo del fútbol dejen su cariño a Silvino. Wesley Sneijder, Nemanja Matic, John Terry o Julio César han sido algunos de ellos. "Difícil de creer", escribía el exguardameta brasileño.

Víctor Baia, portero portugués y que compartió vestuario con Louro en el Oporto y en la selección portuguesa, también ha dejado un emotivo mensaje en redes en las últimas horas.

"Hoy nos ha dejado nuestro querido Silvino… y me cuesta mucho aceptar esta noticia. Fue mi compañero, mi entrenador de porteros y, sin duda, uno de los mejores —quizás el mejor— con los que he trabajado. Pero, por encima de todo, fue un hombre bueno, leal, generoso y alguien a quien quería de verdad. Estoy triste, destrozado. El fútbol ha perdido a un gran hombre. Yo he perdido a alguien a quien nunca olvidaré. Hasta siempre, Bininho. ¡Que descanses en paz, en esa eternidad de grandes personas, junto a nuestro amigo Neno… y a tantos otros que se fueron demasiado pronto!", escribía el también exguardameta del FC Barcelona.