Mourinho la vuelve a liar en el clásico contra el Oporto y acaba expulsado

Mourinho, contundente con Prestianni por el incidente racista con Vinicius: "Si es culpable, conmigo terminó"

José Mourinho volvió a ser el protagonista de su equipo en el clásico contra el Oporto. El técnico del Benfica no es de los que pasa desapercibido y casi al final del partido fue expulsado tras encararse con el banquillo rival. En el minuto 88 Lucas Barreiro empató el encuentro. A partir de ahí comenzó el show del técnico portugués y vio la roja.

Hubo un intercambio de pareceres entre los banquillos y le expulsaron. De camino al túnel de vestuario se encontró con Lino Gondinho, miembro del staff del Oporto, y le hizo un gesto con la mano como si simulara algo pequeñito. El empate del Benfica conseguido casi sobre la bocina quedó de nuevo ensombrecido por la actuación del técnico desde la banda.

El equipo lisboeta logró el 2-2 en un clásico, disputado en el Estádio da Luz, en el que los 'dragones' lograron dominar el marcador desde los primeros minutos. El danés Victor Froholdt, en el 10, adelantó al Oporto.

El polaco Oskar Pietuszewski, en el minuto 40, firmó el 0-2 tras superar la defensa del argentino Nicolás Otameni y no fue hasta la segunda parte cuando el Benfica ganó terreno.

En el minuto 69 marcó de rebote el noruego Andreas Schjelderup, en el 75 Otamendi salió el campo con molestias en una pierna y cuando parecía que el partido acabaría con una victoria del Oporto, Barreiro logró el 2-2 definitivo en el 88.

Con este resultado, el Oporto se mantiene líder con 66 puntos, seguido con 62 por el Sporting, que el sábado también empató a dos goles contra el Braga, mientras que el Benfica acumula 59. Con este resultado, el equipo de Mourinho se aleja más si cabe de tener opciones de ganar el título y de clasificarse para la Champions League, algo que todavía tiene opciones.