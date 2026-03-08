Andrea Esteban 08 MAR 2026 - 14:10h.

El impacto de Lionel Messi en la Major League Soccer no solo se mide en el terreno de juego. El astro argentino también es protagonista fuera del campo, especialmente por el impacto económico que genera desde su llegada al Inter Miami CF. Ahora, el propietario del club, Jorge Mas, ha revelado cuánto cobra realmente el campeón del mundo, una cifra que confirma la enorme dimensión económica del fichaje.

Un salario de hasta 80 millones al año

Mas explicó que el coste total de Messi para el club es mucho mayor de lo que reflejan los registros oficiales de la liga. “Le pago a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año, si sumas todo”.

Sin embargo, el informe oficial de salarios de la MLS de 2025 sitúa su sueldo en torno a 12 millones de dólares. La diferencia se explica por otros conceptos incluidos en su contrato que elevan notablemente sus ingresos totales.

El dirigente del club también defendió la inversión realizada en el futbolista argentino: “Vale cada centavo que le pagamos”.

La cláusula que dispara sus ingresos

Parte de esa diferencia se debe a una cláusula especial acordada cuando Messi firmó con el Inter Miami en 2023. El acuerdo incluye un porcentaje vinculado a la valoración del club.

Cuando el argentino llegó, el valor del equipo rondaba los 550 millones de dólares. En la actualidad, esa cifra supera los 1.300 millones, lo que aumenta significativamente los ingresos potenciales del jugador.

Además, los acuerdos comerciales y patrocinadores juegan un papel clave en la estructura económica del club. Según explicó Mas, contar con estrellas de este nivel obliga a reforzar las alianzas con grandes marcas. “La razón por la que necesito patrocinadores de clase mundial es porque los jugadores son caros”.