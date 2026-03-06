Donald Trump recibe a Leo Messi en la Casa Blanca y le menciona a Cristiano Ronaldo

Fran Fuentes 06 MAR 2026 - 00:37h.

El argentino, una de las cabezas visibles en el recibimiento del Inter de Miami en la Casa Blanca

Matías Prats compara a Lamine Yamal con Leo Messi: "El Camp Nou volvió a sentir ese cosquilleo especial"

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes en la Casa Blanca a la expedición del Inter Miami CF tras proclamarse campeones de la Major League Soccer. La delegación del club acudió encabezada por su propietario, Jorge Mas, y por la gran estrella del equipo, Lionel Messi, que acaparó gran parte de la atención durante el acto institucional celebrado en Washington.

Durante su intervención, Trump dedicó unas palabras al capitán argentino y desveló la admiración que existe por él en su propia familia. “Mi hijo es un gran fan de Leo Messi. Piensa que eres una gran persona y creo que tienes que conocerlo. Es un gran aficionado al fútbol y un tremendo fan tuyo y de otro caballero, llamado Cristiano Ronaldo”, comentó el presidente en referencia también al portugués Cristiano Ronaldo.

El mandatario estadounidense quiso felicitar al equipo por su éxito en la liga norteamericana y destacó el impacto que el fútbol está teniendo en el país en los últimos años. “Es genial estar aquí con algunos grandes campeones, con grandes atletas de este deporte, que verdaderamente aman lo que hacen y que lo hacen tan bien. Es un honor para nosotros teneros en la Casa Blanca”, afirmó durante el acto.

Messi, principal referente del conjunto de Florida desde su llegada al club, acudió junto al resto de compañeros y directivos en una visita protocolaria habitual en Estados Unidos con equipos campeones de las principales ligas deportivas. El argentino, que continúa ampliando su legado en el fútbol internacional tras su etapa en Europa, se mostró cercano durante el evento y participó en los saludos y fotografías oficiales junto al presidente. Como parte del recibimiento, le hicieron un par de obsequios al Presidente de los Estados Unidos: una camiseta con su nombre y el número 47, y un balóna a modo de trofeo.

PUEDE INTERESARTE Varios aficionados invaden el campo y tiran a Leo Messi por los suelos en Puerto Rico

La recepción del Inter Miami en la Casa Blanca supone un nuevo reconocimiento institucional al crecimiento del fútbol en Estados Unidos y al impacto mediático que la presencia de figuras como Messi ha tenido en la MLS desde su llegada a la competición.