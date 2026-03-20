Joaquín Anduro 20 MAR 2026 - 16:57h.

José Bordalás cree que las polémicas no se han recortado con el VAR

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El Getafe visita este sábado al Espanyol en el RCDE Stadium en un partido en el que ambos equipos llegan entre quejas por el arbitraje, tras el choque de los azulones en el Metropolitano y el de los pericos en Son Moix. José Bordalás ha hablado sobre la labor de los colegiados y ha dado su opinión sobre el VAR además de responder a Antonio Rüdiger tras sus polémicas palabras por la acción con Diego Rico.

El técnico alicantino, en sala de prensa, ha afirmado que espera que no afecten las últimas polémicas en un partido en el que la pelea por Europa está en el ambiente: "Es un partido que nos jugamos muchísimo, tanto ellos como nosotros. Los dos equipos tenemos la necesidad de ganar. Es un partido realmente importantísimo y sabemos que tenemos que dar nuestro mejor nivel. Es un partido clave en estos momentos de la competición y va a ser muy disputado, un partido con un gran ambiente".

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"Confiemos en que todo lo que ha acontecido no influya en el desarrollo del partido. A la pregunta que me hacías, porque no solamente el Espanyol, nosotros fuimos perjudicados en nuestro partido también. Es normal, cuando te sientes perjudicado, que puedas quejarte. Pero tenemos plena confianza en que no influya en el desarrollo del partido lo que pasó en la jornada anterior", insistió José Bordalás.

También dio el técnico del Getafe su opinión sobre el VAR, negando que haya servido para acabar con la polémica arbitral: "Bueno, al final estamos viendo acciones que, con la tecnología, ya lo he comentado en varias ocasiones, pensábamos que se iban a evitar los debates y, sin embargo, se han incrementado. Es curioso, porque una gran mayoría vemos acciones muy evidentes y muy claras que luego nos sorprenden a todos".

"Pero, vuelvo a repetir, confiamos siempre en la profesionalidad y en la honestidad del arbitraje. Sé que no es fácil, que es muy difícil también para ellos. Son decisiones, que no son claras pero por eso el VAR llegó, para esas dudas disiparlas, y, sin embargo, estamos viendo lo contrario. Eso es lo que realmente me llama la atención", valoró.

José Bordalás responde a Antonio Rüdiger

Además de lamentar la no convocatoria de Luis Milla con la Selección Española, José Bordalás también habló sobre otros nombres propios como el de Antonio Rüdiger por su polémica respuesta a las acusaciones de agresión a Diego Rico en el Real Madrid-Getafe de hace dos semanas. El alemán le quitó importancia dejando claro que "no le había matado" aunque el entrenador azulón, sin mencionarlo directamente, sí dejó clara su opinión sobre la roja merecida por el central alemán.

"Bueno, ese partido ya es historia. Yo me quedo con el trabajo que hizo el equipo, el grandísimo trabajo y el gran partido que hizo en aquel momento en el Bernabéu, pero que esto ya forma parte de la historia. Obviamente, no comparto las declaraciones de Rüdiger, porque aquella acción la vio todo el mundo y se vio claramente", finalizó José Bordalás.