Manolo González explota contra el arbitraje tras la derrota en Son Moix: "Estoy empezando a cansarme"

Miguel Casado 15 MAR 2026 - 16:49h.

Varias acciones polémicas en el Mallorca - Espanyol

Uno por uno del RCD Espanyol ante el Mallorca: la expulsión de Pickel nubla el papelón de Dmitrovic

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El RCD Mallorca remontó al Espanyol en la 28ª jornada de LALIGA gracias a los goles de Pablo Torre y Samú Costa, aunque la expulsión de Charles Pickel también tuvo mucho que ver. El centrocampista perico vio la roja tras una dura entrada sobre Omar Mascarell en el 55' y el resto del encuentro se le hizo muy largo a su equipo, que no pudo mantener la ventaja.

La polémica fue protagonista en el choque y Manolo González, en la rueda de prensa posterior, dejó clara su opinión al ser preguntado si había hablado con el colegiado. "No quería hablar con el árbitro porque no creo que haya nada que discutir. Son solo imágenes; todo el mundo las ha visto. A partir de ahora, creo que todo el mundo actuará en consecuencia", deslizaba.

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La rajada de Manolo González en Son Moix

El entrenador entendía que los del Mallorca dirían que "es gol", pero "el resto de España dirá que es falta", apuntaba antes de hablar de otras jugadas discutibles del encuentro:

"En la jugada de Jofre es imposible que Raíllo llegara a ese balón, porque es un balón que él toca, lo tiene bajo control. Para mí eso es tarjeta roja", sentenciaba. "La jugada con Mojica, que es la segunda amarilla para Urko en la banda, la jugada con Pickel, al que han expulsado por una entrada que acaba en el suelo. Se puede decir que es tarjeta roja, ni siquiera voy a entrar en eso. Pero con todo lo demás que ha pasado, desde entonces, no tengo ganas de hablar de ello; no quiero líos", afirmaba delante del micrófono.

Insistía: "Ya no soy un niño y no quiero líos. Pero es el día del Girona, es el día del Valencia, en el minuto 90... Hoy, por segundo año consecutivo aquí, estoy empezando a cansarme un poco de esto...".