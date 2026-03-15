Uno por uno del RCD Espanyol ante el Mallorca: la expulsión de Pickel nubla el papelón de Dmitrovic

Así jugaron los pupilos de Manolo González ante el Mallorca en Son Moix

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El RCD Espanyol no fue capaz de llevarse un solo punto de Son Moix pese a ponerse por delante en la primera parte gracias al gol de Charles Pickel. El '18' transformó con el exterior un buen envío de Dolan. Todo ello después de una triple parada milagrosa de Dmitrovic.

Pero el centrocampista de la RD Congo vio la roja en la segunda mitad por una durísima falta sobre Manu Morlanes. El encuentro se le hizo muy largo al equipo barcelonés y el Mallorca logró remontar el encuentro con goles de Pablo Torre y Samú Costa.

Los titulares del RCD Espanyol ante el Mallorca

Marko Dmitrovic (9): en el 26' de partido dejó una triple parada que evitó que el Mallorca se adelantase y otras tantas en la segunda. Nada pudo hacer en el gol de Pablo Torre, que golpeó en Miguel Rubio, ni en el mano a mano con Samú Costa.

en el 26' de partido dejó una triple parada que evitó que el Mallorca se adelantase y otras tantas en la segunda. Nada pudo hacer en el gol de Pablo Torre, que golpeó en Miguel Rubio, ni en el mano a mano con Samú Costa. Carlos Romero (5): no tuvo protagonismo durante el encuentro. Demasiadas pérdidas de balón (17).

no tuvo protagonismo durante el encuentro. Demasiadas pérdidas de balón (17). Leandro Cabrera (4): le costó mucho sujetar a Vedat Muriqi. Debió mostrar algo más de contundencia en los duelos defensivos y en el segundo gol del Mallorca no fue capaz de anticiparse a Samú Costa.

le costó mucho sujetar a Vedat Muriqi. Debió mostrar algo más de contundencia en los duelos defensivos y en el segundo gol del Mallorca no fue capaz de anticiparse a Samú Costa. Clemens Riedel (5): cuatro intervenciones defensivas avalaron su encuentro, con dos recuperaciones y un tiro bloqueado. Le faltó algo de contundencia en los duelos.

cuatro intervenciones defensivas avalaron su encuentro, con dos recuperaciones y un tiro bloqueado. Le faltó algo de contundencia en los duelos. Omar El Hilali (5,5): no apareció en labores ofensivas y atrás sufrió cuando Muriqi caía a su zona para rematar, pero supo molestarle lo justo para que no rematase cómodamente.

no apareció en labores ofensivas y atrás sufrió cuando Muriqi caía a su zona para rematar, pero supo molestarle lo justo para que no rematase cómodamente. Charles Pickel (5,5): luces y sombras para el congoleño. Anotó el gol que adelantó a los suyos en el marcador con un remate precioso con el exterior, pero a los diez minutos de la segunda parte dejó a su equipo con uno menos tras una entrada durísima sobre Omar Mascarell y eso condenó al Espanyol.

luces y sombras para el congoleño. Anotó el gol que adelantó a los suyos en el marcador con un remate precioso con el exterior, pero a los diez minutos de la segunda parte dejó a su equipo con uno menos tras una entrada durísima sobre Omar Mascarell y eso condenó al Espanyol. Urko González (6): fue claramente de más a menos, como el equipo. Evitó el remate de Samú Costa antes del 1-1 del Mallorca y sufrió una posible falta del centrocampista portugués, pero el colegiado no lo interpretó así y Pablo Torre anotó el empate.

fue claramente de más a menos, como el equipo. Evitó el remate de Samú Costa antes del 1-1 del Mallorca y sufrió una posible falta del centrocampista portugués, pero el colegiado no lo interpretó así y Pablo Torre anotó el empate. Edu Expósito (5,5): fue el sacrificado por Manolo González tras la expulsión de Pickel. En los 57' que tuvo, no estuvo mal, aunque le faltó algo más de protagonismo.

fue el sacrificado por Manolo González tras la expulsión de Pickel. En los 57' que tuvo, no estuvo mal, aunque le faltó algo más de protagonismo. Ramón Terrats (5,5): fue de más a menos en el partido. Mucha movilidad en el carril zurdo, pero con menos incidencia en el juego de lo que se esperaba.

fue de más a menos en el partido. Mucha movilidad en el carril zurdo, pero con menos incidencia en el juego de lo que se esperaba. Thrhys Dolan (6,5): es el jugador más diferencial del equipo. Mucha verticalidad en la banda -primero en la derecha y más tarde en la izquierda- y una gran asistencia a Pickel en el 1-0.

es el jugador más diferencial del equipo. Mucha verticalidad en la banda -primero en la derecha y más tarde en la izquierda- y una gran asistencia a Pickel en el 1-0. Kike García (5,5): en la primera mitad dejó claro que tiene la portería siempre en mente. Anotó un golazo de vaselina que el colegiado anuló por fuera de juego y realizó otros cuatro disparos. Sustituido por Roberto en el 71'.

Los suplentes del Espanyol