La triple parada de Dmitrovic con varios futbolistas por los suelos y fallos del Mallorca

Miguel Casado 15 MAR 2026 - 14:53h.

El Espanyol se adelantó poco después de una surrealista jugada del Mallorca

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RCD Mallorca y RCD Espanyol se están jugando en el Estadio de Son Moix tres puntos importantísimos en la 28ª jornada de LALIGA. Los de Martín Demichelis quieren salir del descenso y para ello deben sumar una victoria ante los pericos -que se han adelantado en el 36' con un gol de Pickel- después de la derrota del Elche en el Bernabéu.

Y lo cierto es que el duelo en Palma ha comenzado con una acción de los más surrealista. Corría el minuto 26 de partido cuando Pablo Torre puso un centro desde la esquina. Vedat Muriqi y Antonio Raíllo peleaban por el remate con los defensores blanquiazules, pero tanto ellos como Urko Gonzalez y Riedel terminaban por los suelos.

Triple fallo del Mallorca y triple parada de Dmitrovic

Mateo Joseph rescataba el balón, suelto en el área pequeña, y buscaba a trompicones la portería de Marko Dmitrovic. El '18' no acertaba en el remate y el serbio desviaba el esférico hacia su derecha. Pero ahí se encontraba Martin Valjent para rematar prácticamente a placer.

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El central bermellón fallaba inexplicablemente la ocasión, pues tenía un hueco muy claro para definir, pero enviaba la pelota al cuerpo del guardameta. El esférico rebotaba entonces en la espalda de Charles Pickel, que desde el suelo intentaba impedir un nuevo intento de Joseph.

Tampoco acertaba en esta ocasión el extremo del Mallorca y Dmitrovic, una vez más, evitaba el tanto del equipo insular.

Los de Demichelis perdonaron y lo pagaron caro, pues apenas unos minutos más tarde se vieron por debajo en el electrónico tras el tanto del '18' del Espanyol. Con un sutil toque de exterior a asistencia de Tyryhs Dolan, el de la República Democrática del Congo sorprendía a Leo Román y convertía el ataque de los de Manolo González en el primer gol del partido.