Andrea Esteban 15 MAR 2026 - 14:29h.

El uruguayo marcó un gol desde su propio campo durante su etapa en el Deportivo de La Coruña

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El nombre de Federico Valverde está en boca de todos tras su exhibición en la UEFA Champions League con el Real Madrid. El uruguayo firmó un hat-trick ante el Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu, una noche que volvió a confirmar su estatus como uno de los futbolistas más determinantes del equipo blanco.

Pero en medio de esa semana mágica, muchos han recordado una joya que el centrocampista dejó años atrás… cuando todavía era un joven cedido en el Deportivo de La Coruña.

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Un gol desde su propio campo que hoy vuelve a compararse con el espectacular tanto de Arda Güler en el duelo entre el Real Madrid y el Elche CF.

Un misil desde su propio campo

Corría el verano de 2017 cuando Valverde llegó al Deportivo cedido por el Real Madrid. Tenía apenas 19 años y todavía era un futbolista por descubrir.

En uno de sus primeros partidos con la camiseta blanquiazul, un amistoso ante el Somozas, dejó una carta de presentación difícil de olvidar.

Sin pensarlo demasiado, el uruguayo armó la pierna desde su propio campo y lanzó un disparo directo a portería. El balón voló por encima del portero y terminó dentro de la red.

Un golpeo lejano, potente y lleno de intuición que hoy recuerda inevitablemente al gol que Arda Güler marcó desde una distancia similar en el Bernabéu.

De promesa a estrella del Real Madrid

Aquella cesión fue solo el principio de una historia que terminaría convirtiendo a Valverde en uno de los líderes del Real Madrid.

El uruguayo ya suma más de 70 partidos en la Champions League y ha levantado la competición en dos ocasiones con el club blanco.

Hoy es una pieza clave del equipo y, como demostró con su triplete al Manchester City, uno de los futbolistas más decisivos del fútbol europeo.

Pero cada cierto tiempo, como ahora con el golazo de Arda Güler, el fútbol recuerda que aquel chico que marcaba desde su propio campo en el Deportivo ya avisaba de lo que estaba por venir.