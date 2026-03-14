Pablo Sánchez 14 MAR 2026 - 23:59h.

Uno por uno del Elche ante el Real Madrid: cinco suspensos y muchos cincos en el Bernabéu

El técnico ilicitano destaca el poderío del Madrid

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Eder Sarabia compareció ante los medios para analizar la derrota del Elche frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El cuadro blanco goleó a los ilicitanos al igual que hiciera hace unos días ante el Manchester City en este mismo escenario. Precisamente el técnico visitante se acordó de su homólogo Pep Guardiola a la hora de resumir qué había supuesto para su equipo esta goleada en contra. Con una sonrisa, hizo alusión al catalán.

Hace unos días, Guardiola dejó una frase tras caer ante el Madrid en la que decía no sentirse capaz de dar un consejo a Arbeloa. Este sábado, Eder Sarabia ha tirado de estas palabras para resumir la derrota del Elche. "Como dijo Pep, no soy nadie para dar consejos. Nos han ganado 4-1 y desearle lo mejor para lo que queda de temporada", expresó en referencia al Madrid y a Arbeloa.

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La rueda de prensa de Arbeloa

Análisis: "El más abultado de la temporada. El segundo gol nos hace daño, creo que ahí era un momento de haber intentado llegar 1-0 al descanso y haber manejado ese tramo final un poco mejor. Ya te pones 2-0, en el momento en el que estamos, ellos también, es difícil. Corregir las cosas, saber que no vas a volver a jugar contra este equipazo y prepararnos para lo que viene. Teníamos dos partidos muy complicados fuera de casa, competimos bien, el sábado será diferente y muy importante. A recuperarse".

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Revertir la situación: "Ahora estoy un poco más triste, a nadie le gusta perder. Estamos en un momento de resultados difícil. Por momentos hicimos cosas buenas. Seguramente no llegábamos en el mejor día para este partido aquí en el Santiago Bernabéu. Con fuerza, unión, convencimiento. Todos nos sentimos con esa energía para lo que nos queda en estos 10 partidos. Entender lo que ha pasado hoy, superarlo y prepararnos para los 10 partidos que nos quedan".

Afición: "De momento seguimos fuera del descenso. Creo que tiene mucho mérito lo que estamos haciendo a pesar de esta racha de resultados mala. Necesitamos estar todos juntos, llenar el sábado el estadio como en momentos determinantes la temporada pasada. Necesitamos ponerle ese punto de dejarnos absolutamente todo para poder volver a venir a estadios como este".

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Las cuentas: "Voy a pensar en recuperarnos bien y en preparar el partido siguiente, que como mucho nos dan tres. Si me pongo a pensar en 15 puntos como estás diciendo seguramente me pueda llegar la frustración más rápido. Recuperar bien física y mentalmente y que a partir del lunes estemos preparados para una gran semana. Que nos conectemos todos con la afición en nuestro estadio".

Saludo con Arbeloa: "Coincidí con él en un restaurante comiendo. Él es un entrenador que ha hablado bien de mí, deseándonos suerte, yo le he dado la enhorabuena por el partido del otro día. Un saludo cordial, tenemos buena relación a pesar de no haber coincidido mucho. Mucho respeto. Cualquier entrenador me genera mucho respeto y si es del Madrid todavía más".